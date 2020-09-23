نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل مواعيد الحصص اليومية للمرحلة المتوسطة وباقي المراحل التعليمية.. وزارة التعليم السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم السعودية تعميم جديد صادر عنها بخصوص الحصص الدراسية اليومية للمرحلة المتوسطة والثانوية الابتدائية، حيث قامت بتعديل موعد الحصص الدراسية اليومية بكافة المراحل التعليمية الخاصة بالتعليم عن بعد، وكما ذكرنا فقد شملت الدوام الصباحي والدوام المسائي، بحيث تم تخصيص الصباحي للمرحلتين الثانوية والمتوسطة والمسائي للمرحلة الابتدائية، وفي هذا الخصوص وضعنا لكم أوقات الحصص الدراسية اليومية المرحلة الثانوية والمتوسطة والابتدائية، لتبقى على إطلاع دائم على آخر أخبار التعليم في المملكة.

التعميم الجديد الذي نشرته وزارة التعليم على حساباتها الرسمية

وقد جاء التعميم بعد بداية الأسبوع الرابع من التعليم عن بعد لجميع المراحل التعليمية بكافة صفوفها الدراسية، من جهة ثانية لم يصدر أي قرار حتى الآن بخصوص ما إذا كان سيستكمل العام الدراسي الحالي بالتعليم عن بعد، أم أنه سيتم تفعيل المدارس الحضورية مرة جديدة، وبالنظر إلى بعض التصريحات من وزارة التعليم فإن أمر عودة المدارس الحضورية أمر مستبعد في الوقت الحالي، وفي حال وجود أي جديد سنقوم بإعلامكم به عبر موقعنا.

إليكم زمن وتوقيت الحصص الدراسية للمرحلة الابتدائية

تبدأ الحصة الأولى في الساعة الثالثة عصرا وتستمر 35 دقيقة أي حتى الساعة الثالثة و35 دقيقة، على أن يكون بعدها موعد صلاة العصر و لمدة 15 دقيقة

لمعرفة جدول حصص الأسبوع الرابع لجميع المراحل “ جدول الحصص الدراسية “

“ الحصة الثانية تبدأ في تمام الساعة 3:52 وتستمر حتى الساعة 4:27 عصرا

الحصة الثالثة تبدأ في الساعة 4:28 عصرا وتنتهي في الساعة 5:03

الحصة الرابعة تبدأ من الساعة 5:04 وتنتهي في الساعة السادسة إلا ثلث

الحصة الخامسة تبدأ عند 5:40 وتنتهي في الساعة السادسة والربع على أن تكون صلاة المغرب في 15 دقيقه بعدها

بعد ذلك الحصة السادسة: وتبدأ في 6:32 وتنتهي عند الساعة 7:07

الحصة الأخيرة تبدأ عند الساعة 7:08 وتنتهي في الساعة 7:43.

إليكم الحصص اليومية للمرحلة المتوسطة والثانوية بعد التعديل