نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرة خير من تطبيق اعتمرنا وحجز أداء العمرة للمواطنين والمقيمين بداية 4 أكتوبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث حول العمرة وأدائها والمرحلة التي تمر بها لأداء العمرة، حيث أعلنت وزارة الداخلية تحت إشراف بعض الجهات المختصة المسؤولة من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وهذا بناءً على مستجدات التي تتعلق بمواجهة جائحة كورونا، حيث استجابت الحكومة لطلبات المسلمين إلى أداء مناسك العمرة والزيارة في الداخل والخارج في المملكة العربية السعودية، وهذا انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على صحة قاصدي الحرمين الشريفين وسلامتهم، فقد أصدرت الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجياً مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة وذلك وفق ترتيبات ومراحل نوضحها من خلال موقعنا ثقفني.

المرحلة الأولى من أداء العمرة :

ووفقاً لما صرحت بها الوزارة في البيان الخاص بها لأداء العمرة ومناسك الحج والدخول إلى المسجد الحرام وزيارة المسجد النبوي، حيث تمر أداء العمرة بعدة مراحل حيث تبدأ السماح بأداء العمرة للمواطنين المستحقين والمقيمين من داخل المملكة العربية السعودية بدءً من يوم الأحد الموافق 17 صفر 1442 هجرية الموافق 4 أكتوبر 2020 ميلادية، وذلك بنسبة 30% (6 آلاف معتمر كل يوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وسيتم تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار عبر تطبيق (اعتمرنا) الذي ستطلقه وزارة الحج والعمرة بهدف إنفاذ المعايير والضوابط الصحية المعتمدة من وزارة الصحة والجهات المختصة.

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وقد أكد البيان على ضرورة الالتزام بكافة التدابير الاحترازي للحفاظ على سلامة الجميع وبصفة خاصة المعتمرين والمصلين، حيث يتم تطبيق هذه التعليمات أثناء أداء مناسك الحج من ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد وعدم التلامس، وشدد في لهجة صريحة على ضرورة الحرص على المسئولين داخل المملكة وخارجها من إقامة الشعيرة بشكل أمن صحياً وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد المكاني اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات تلك الجائحة وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، وأوضح أن المراحل المعلن عنها في هذا البيان ستخضع للتقييم بشكل مستمر وبحسب مستجدات الجائحة.

المرحلة الثانية لأداء العمرة:

وبعد الانتهاء من أداء المرحلة الأولى نبدأ في المرحلة الثانية وهي دورها السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات، وهذا بدافع لكل من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة العربية السعودية حيث تبدأ المرحلة الثانية في يوم الأحد الموافق 1 ربيع الأول 1442 الموافق 18 أكتوبر 2020 وذلك بنسبة 75% (15 ألف مواطن معتمر في اليوم، و40 ألف مصل في اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للروضة الشريفة في المسجد النبوي.

المرحلة الثالثة:

أما فيما يتعلق بالمرحلة الثالثة فهي تسمح للمعتمرين والمصلين بأداء العمرة والزيارة والصلوات لكافة المواطنين والمقيمين من داخل المملكة العربية السعودية ومن خارجها، مع التأكيد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد والمعتمرين والحفاظ على التباعد، وذلك بدءً من يوم الأحد الموافق 15 ربيع الأول 1442 الموافق 1 نوفمبر 2020 حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر وذلك بنسبة 100% (20 ألف معتمر في اليوم و60 ألف مصل كل يوم) من الطاقة الاستيعابية.