عمر شويل - جدة لم تعد الالعاب التقليدية لها قيمة فهي لم تعد ممتعة بعد التطور الكبير والسريع الذي حدث في عالم الالعاب، والعالم كله اتجه نحو العاب الفيديو لأنها أكثر تطوراً وواقعية على مستوي الصوت والحركة والمؤثرات البصرية، تجعلك تشعر بأنك لا تريد الخروج من هذا العالم الإفتراضي الذي يجعلك تحقق فيه جزء من احلامك وخيالاتك، أصبح الكثيرون يتطلع شراء جهاز بلايستيشن ليتمكنوا من اللعب بحرية في أي وقت، ومنذ فترة قليلة تم الإعلان عن إصدار بلايستيشن 5 وأصبح الكثيرون في المملكة السعودية في ترقب وتشوق لمعرفة موعد طرح الجهاز بالسوق والسعر الخاص به، تعرف من خلال هذا المقال على سعر بلايستيشن 5 في السعودية والمواصفات Play station 5.

سوف يكون جهاز بلايستيش في شهر نوفمبر من عام 2020 متوفر بالأسواق، ولكن هناك إمكانية الحجز المسبق الآن للجهاز في مملكة من خلال متجر اكستر أو متجر الجرير ولذلك لقوة الطلب على الجهاز فيجب أن يكون هناك حجز مسبق.

سعر بلايستيشن 5 في السعودية والمواصفات

يأتي الجهاز بوحدة معالجة للرسوميات AMD Radeon RDNA 2 و تردد يصل إلى 10.28 اما السرعة تصل إلى 2.23 GHz.

والرامات الخاصة بالجهاز تأتي بسعة 16 جيجابايت ونوعها GDDR6 ، كما يصل المعدل الخاص بسرعة نقل البيانات إلى 448 جيجابت بالثانية الواحدة.

وتأتي الشاشة بدقة 4K مع تردد 120 FRIM للثانية.

يدعم التوصيل شاشات التلفزيون التي تعمل بدقة 8K .

يأتي بمساحة تخزين 825 جيجابايت وتصل سرعتها إلى 5.5 جيجابت في الثانية.

يعمل بتقنية ‎WiFi وBluetooth.

يعمل على دعم تقنية VR التي تعطيك تجربة ممتعة وواقعية.

الألعاب التي يدعمها بلايستيشن 5

قبل معرفة سعر بلايستيشن 5 في السعودية نقدم بعض أهم الالعاب التي يدعمها الجهاز حيث يدعم أحدث وأقوي وأفضل الأجهزة مثل سلسلة العاب المغامرات والإثارة Horizon Zero Dawn، لعبة الأكشن والتحدي والمغامرة المنتظرة Godfall، سلسلة العاب الحركة وإطلاق النار Uncharted،لعبة الفيديو الشهيرة The Last of Us Part 2، وسلسة العاب الحرب وإطلاق Killzone ، ولعبة الرعب والمغامرة الشهيرة Death Stranding، ولعبة Gods and Monsters، سلسلة العاب سباق السيارات الشهيرة.

سعر بلايستيشن 5 في السعودية

سوف يكون سعر بلايستيشن 5 تقريبًا 2300 ريال، واليد الخاصة بالتحكم باللعب Wireless سوف تتوفر بسعر 350 ريال.