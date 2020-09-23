نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المساعدة المقطوعة للمواطنين 1442 وخطوات الاستعلام برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم المملكة العربية السعودية لمواطنيها خدمة المساعدة المقطوعة التي تستهدف من خلاها تطوير الوضع الاقتصادي بالمملكة بالإضافة إلى تقديم المساعدات المالية للأسر السعودية الفقيرة لتلبية احتياجتهم اليومية، فقد أوضحت وزارة الموارد البشرية أنه يمكن الأن الأستعلام عن طريق المواقع الالكترونية عن المساعدة المقطوعة دون الحاجة للذهاب للمكاتب الرسمية للوزارة.

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442

تقدم المملكة العربية السعودية المساعدات المقطوعة للأسر الفقيرة بكل شفافية وذلك بعد توفير الشروط على الاشخاص المقدمين للحصول على المساعدة المقطوعة من فقراء وأرامل ومطلقات وأصحاب العجز الكلي والجزئي وغيرهم، فالوزارة تهدف لوصول الدعم لمستحقيه فقط.

خطوات التقدم للحصول على المساعدة المقطوعة في السعودية

فالمساعدة المقطوعة خدمة متاحة لكافة المواطنين السعوديين لتقديم عليها، ويتم إختيار الأشخاص المستحقين وفقاً للشروط المتفق عليها، وسنوضح لكم الأن خطوات التقديم للحصول على المساعدة المقطوعة:

Advertisements

أولا تقوم بالدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تسجيل الدخول برقم الهوية الوطنية.

تسجيل تاريخ ميلاد المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة.

التأكد على صحة البيانات.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة وتسجيل الرمز الذي يتم إرسالة عبر الهاتف، وذلك لتأكيد الحصول على الدعم.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة بالسعودية

سنوضح لكم الأن الشروط الخاصة بالمساعدة المقطوعة التي يجب توفيرها ليتمكن المواطن السعودي من الحصول عليها:

أن يكون المستقدم سعودي الجنسية من أم وأب سعوديين.

أن يكون المقدم مرتبة الشهري لا يتعدى الحد الأقصي 3500 ريال سعودي، للحصول على الدعم.

ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عام.

لا يمتلك المتقدم سجل تجاري أو أملاك عقارية.

أن يكون مقيم على الأراضي السعودية.

عند تحقيق تلك الشروط الموضحة يستطيع المواطن السعودي الحصول على الدعم المالي من جانب وزارة الموارد البشرية والتنيمة الاجتماعية السعودية.

المساعدة المقطوعة واحدة من ضمن الخدمات المالية التي تقدمها المملكة العربية السعودية ووزارتها المختلفة لمواطنيها السعوديين، وذلك كدعم منها لمساعدة المواطنين فى تحميل العبء المالي الواقع عليهم والناتج عن الأزمة الاقتصادية التي تواجهم المملكة مؤخراً، ولم يقتصر الدعم على المواطنين فقط بل قدمت السعودية دعم مالي ومعنوي للمقيمين على أراضيها خاصة خلال الفترة القادمة تزامناً مع فيروس كورونا المنتشر مؤخراً والذي تسبب في العديد من المشاكل المتنوعة من وقف العمل والحركة مما أدي لعجز مالي يواجهه الكثيرين.