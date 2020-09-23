نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة فرجت وشروط التسجيل في الخدمة عن طريق منصة أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة فرجت ، قامت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بإطلاق خدمة فرجت وذلك بهدف سداد المواطنين الغارمين والمسجونين بسبب تراكم الديون وعدم قدرتهم على سدادها، وذلك لتقديم الدعم لهم كما تقدم المنصة العديد من الخدمات على مستوى المملكة، حيث يمكن الاستفادة من فرجت في الإطلاع على البيانات الخاصة بالمواطنين والمقيمين بالمملكة وقد وضعت وزارة الداخلية مجموعة من الشروط الواجب توافرها للتسجيل في الخدمة سنتعرف عليها من خلال هذا المقال كما نوضح لكم طريقة وخطوات التسجيل في الخدمة.

شروط التسجيل في خدمة فرجت

قامت وزارة الداخلية بالمملكة بوضع عدد من الشروط اللازمة وذلك للتسجيل في فرجت والاستفادة من سداد الديون وجاءت هذه الشروط كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم للاستفادة من الخدمة مسجون بسبب تراكم الديون عليه وحالته المادية لا تجعله قادراً على السداد.

يجب أن يكون الشخص المتقدم للتسجيل في خدمة فرجت من الأشخاص التي عليها ديون لمؤسسة أو شركة أو أشخاص ومتعسر في السداد.

خطوات التسجيل في فرجت عبر أبشر

أولاً يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر، ثم تسجيل دخول الحساب.

ثم بعد ذلك يتوجب عليك الضغط على خدمات ثم قم باختيار خدمة فرجت.

قم بإدخال رقم الهوية.

يتوجب عليك تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة.

سوف يتم التأكد من صحة البيانات والمعلومات التي قمت بإدخالها بعد ذلك يتم تسجيلك في المنصة.

طريقة الدخول إلى أبشر لسداد ديون أحد المسجونين

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

كتابة اسم المستخدم ورقم الهوية وكلمة المرور للدخول إلى حسابك الخاص بالمنصة.

قم باختيار خدماتي ثم الضغط على المديرية العامة للسجون.

بعد ذلك اضغط على متابعة للدخول إلى خدمة القضايا المالية.

قم بالضغط على السداد عن السجناء.

قم بإدخال البيانات المطلوبة.

بعد ذلك قم بسداد المبلغ المطلوب أو جزء منه وذلك من خلال خدمة سداد البنكية.

هذا وتعد فرجت من الخدمات المعتمدة من الجهات الحكومية والرسمية بالمملكة وذلك بهدف الإفراج عن المسجونين ليس في قضايا جنائية وإنما للمسجونين بسبب تراكم الديون عليهم والتعسر في سدادها، حيث يتم الإفراج عنهم مجرد دفع تلك الديون وذلك يتم وفق توافر شروط وأحكام وضعتها الوزارة.