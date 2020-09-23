نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي يصل 50000 بنك الراجحي بدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل 50000 بدون كفيل، يعتبر من اهم القروض التي قد يحتجاها المواطن في حياته اليومية وذلك لسد دين أو لإصلاح سياره أو سبب اخر يحتاج إليه، لذلك يعتبر بنك الراجحي من اهم واكبر البنوك الموجودة بالمملكة والتي تضم شريحه عاليه من المواطنين، ومن اهم ما يميزه الخدمات المالية والإلكترونية مثل كيفيه فتح محفظه ماليه إلكترونية بنك الراجحي والتمويلات الكثيرة التي يقدمها مثل تمويل العقارات وتمويل للسيدات.

تمويل 50000 بدون كفيل

تسال الكثير من مواطنين المملكة العربية السعودية علي تمويل 50000 بون كفيل لان هذا التمويل يعتبر من اهم التمويلات الموجودة ببنك الراجحي، لأنة قد يلجا البعض إلي الحصول علي التمويل وذلك لتغلبه علي الظروف المالية التي يمر بها لذلك يتميز البنك بسرعه تلقي الطلب واتخاذ الإجراءات بسرعه كافيه حتي يتم صرف تمويل 50000 بدون كفيل لسد أغراضه الشخصية، قيمكن أن لأي مواطن الحصول علي تمويل عقاري بنك الراجحي لشراء فيلا أو شقه أو ارض.

شروط تمويل 50000 بدون كفيل

يمكن لأي مواطن في المملكة السعودية بالحصول علي التمويل وذلك وقفا للشروط التي تم وضعها من قبل البنك وذلك لضمان لصرف القرض وانتظام فترات السداد وهذه الشروط تتلخص في:

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جهه العمل للمواطن أن تكون معتمده لدي البك.

ألا يقل الراتب الشهري عن 400 ريال سعودي.

تقديم استعلام بنكي لأخر 3 شهور.

تحديد نوع الوظيفة والجهة التابعة لها الوظيفة وتحديد القطاع.

تحويل الراتب لضمان عمليه السداد.

نسبه الاستقطاع من المرتب الشهري 33%.

أوراق تمويل 50000 بدون كفيل

بعد قيام المواطن باستيفاء الشروط التي وضعها البنك يجب علي المواطن بتجهيز الأوراق المطلوبة منه للحصول علي تمويل 50000 بدون كفيل، ولضمان صرف التمويل يجب إحضار الأوراق التالية:

صوره بطاقه الهوية للمواطن.

رمز البريد مكان سكن المواطن.

مفردات مرتب إذا كان المرتب ثابت كل شهر.

استعلام بنكي لأخر 6 شهور للمواطن المتقدم بالطلب.

إثبات سكن مثل إيصال كهرباء أو هاتف منزلي أو مياه.

مفردات مرتب اخر 6 شهور إذا كان الراتب متقطع.

لا يوجد أي مستحقات سداد لأي بنك اخر.

شهاده بتحويل الراتب أو قيمه الاستقطاع منه.

وفي نهاية المقال نتمنى أن نكون قد شرحنا لكم كيفيه الحصول علي تمويل 50000 بدون كفيل شروطه والأوراق اللازمة لاكتمال الحصول علي التمويل، كما ان البنك يقدم العديد من التمويلات للمواطنين السعوديين ومنها كيفيه الحصول علي تمويل السيارة بنك الراجحي.