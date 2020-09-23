نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تداول اسهم ارامكو في الأسواق المالية والاستعلام عن سعر السهم في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تداول اسهم ارامكو والاستعلام عن سعر السهم نقدمه لكم زوار موقعنا الإخباري، فسهم أرامكو يمثل محور اهتمام المواطنين السعودين وأصحاب الشركات الاستثمارية الكبري في سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية، فقد مر سهم أرامكو بالكثير من التغيرات سواء صعود سعر السهم في الأسواق المالية أو هبوطه منذ أن بدأت شركة أرامكو في طرح الأسهم الخاصة بها للاكتتاب في الأسواق المالية للسعودية، لذا فقد سنتدرج لكم من خلال موقع ثقفني طريقة لشراء الأسهم المطروحة ونصيب الفرد الواحد من الأسهم المطروحة.

شركة أرامكوا تعيش أفضل فتراتها

أعلنت شركة أرامكو عن تصريحات تخص الشركة في اليوم الوطني ال 90 للمكة العربية السعودية وتتضمن تلك التصريحات حول أداء شركة أرامكو خلال تلك الفترة من الزمن الحالي، حيث أوضحت من خلال تصريحاتها أن الشركة تعيش أفضل فتراتها علي الرغم من التراجع الذي حدث لسهم أرامكو في هذا العام 2020 بسبب انتشار وتفشي فيرس كورونا ” كوفيد 19 “، وقد صنفت عملاق النفط أن شركة أرامكو أنها أكبر شركة نفط علي مستوي العالم، حيث يبلغ حجم الإنتاج اليومي للشركة حوالي 10 مليون برميل من النفط ويكلف إنتاج البرميل الواحد حوالي 2.5 دولار، بالإضافة أن شركة أرامكو تعتبر صاحبة الطرح الأكبر عالمياً مما أعطي للشركة مكانة إيجابية كبيرة جداً علي مستوى العالم،بالإضافة أيضاً الي أنها تستحوذ علي 70% من شركة سابك والتي تُصنف رابع أكبر شركة بترول في العالم.

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نصيب الفرد الواحد من الأسهم المطروحة

قامت الشركة بتحديد نصيب الفرد الواحد من الأسهم المطروحة وهو ما يصل الي 1500 سهم للشخص الواحد كحد أقصي سواء كان الشخص قام بشراء تلك الأسهم من بنك واحد فقط أو من عدة بنوك مختلفة تابعة لشركة أرامكوا.

حددت الشركة السعودية الفئة التي يمكنها شراء أسهم شركة أرامكوا، وهما:

المواطنين السعوديين الحاملين للجنسية السعودية. العرب والأجانب الوافدين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية الحصول على عدد الأسهم المحدد لهم. يمكن لمواطنين دول مجلس التعاون الخليجي شراء أسهم أرامكوا.

يمكن لهؤلاء شراء أسهم أرامكو من خلال البنوك التابعة للشركة وهما: بنك الراجحي، بنك الإنماء، بنك الأهلي التجاري، بنك الرياض، بنك سامبا، بنك ساب، بنك البلاد، البنك العربي، مصرف نماء، البنك العربي الاستثماري، بنك الجزيرة، البنك السعودي الفرنسي.

كيفية شراء أسهم أرامكوا