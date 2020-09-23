رسمياً.. الاتحاد الآسيوي يُعلن استبعاد الهلال وإلغاء نتائجه

بلادي – الرياض :أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استبعاده فريق الهلال من دوري أبطال آسيا بعد عدم اكتمال صفوفه لمواجهة نظيره شباب الأهلي دبي في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وذكر الاتحاد الآسيوي، عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم (الأربعاء):”أخفق نادي الهلال في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعباً لخوض المباراة ضمن المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي، بحسب المادة 4.3 من اللوائح الخاصة لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة كوفيد-19، وبالتالي تم اعتباره منسحباً من البطولة”.

وتابع الاتحاد الآسيوي:”وتم اعتبار جميع المباريات التي خاضها نادي الهلال (الذي قام بتقديم قائمة تضم 11 لاعباً للمباراة) لاغية وغير محتسبة، وذلك بحسب المادة 6 من تعليمات دوري أبطال آسيا، وبالتالي فقد تأهل باختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي دبي إلى دور الـ16″.

وأتم الاتحاد الآسيوي بيانه بـ:”سمحت تعليمات البطولة بتسجيل 35 لاعباً في كل نادي، ولكن الهلال قام بتسجيل 30 لاعباً، ومن بين هؤلاء سافر 27 لاعباً مع الفريق إلى الدوحة. ومن أجل دعم الجهازية الفنية للنادي المتأثر بحالات كوفيد-19 سمح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإضافة حارسي مرمى من لاستبدال حراس المرمى الذين جاءت نتيجة فحوصاتهم إيجابية لفايروس كوفيد-19″.