الرياض: الإطاحة بتشكيل عصابي ارتكب 30 حـادثة سرقة متنوعة نتج عن إحداها تعرض فتاة لجرح قطعي في الرأس

بلادي – الرياض :تمكنت شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من 7 مواطنين ووافد من الجنسية اليمنية تورطوا بارتكاب عدد 30 حـادثة سرقة متنوعة.
وأوضحت الجهات الأمنية أن أعمار المتهمين تتراوح ما بين العقدين الثاني والرابع، وثبت تورطهم في الاعتداء على المارة وسلبهم، وسرقة حقائب النساء، وسرقة المركبات واستخدامها في جرائمهم.
وأضافت أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم اقروا بارتكاب 30 حـادثة في أحياء متفرقة بمدينة الرياض، منها 18 حـادثة نشل، نتج عن إحداها تعرض فتاة تبلغ من العمر 11 سنة لجرح قطعي في الرأس، وكانت تسير مع والدتها.
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