القبض على مقيمَين تورطا في المتاجرة بشرائح الاتصال بالرياض

بلادي – الرياض :ألقت الجهات الأمنية المختصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لشرطة منطقة الرياض، اليوم (الأربعاء)، القبض على مقيمين اثنين تورطا بالمتاجرة بشرائح الاتصال وتفعيلها بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

من جانبه، أوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة خالد الكريديس أن المقيمين يحملان الجنسية البنجلاديشية، وهما من مخالفي نظام الإقامة، وكانا قد اتخذا أحد محلات الأجهزة الإلكترونية، والذي يعملان به، مقراً للمتاجرة بشرائح الاتصال.

وأضاف الكريديس أنه ضُبط بحوزة المخالفين 1325 شريحة لشركات اتصالات محلية، و5 أجهزة تفعيل للشرائح و34 صورة لهويات مواطنين ومقيمين ومجموعة كبيرة من البصمات مطبوعة لأشخاص مجهولين، وقد تم إيقافهما واتُّخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.