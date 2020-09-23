نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صندوق التنمية العقاري اعرف خطوات التسجيل وتعرف علي كافه شروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة حرصت وزارة الإسكان على توفير الوحدات السكنية للمواطنين بكافة مستوياتهم، حيث أن المملكة العربية السعودية تسعى لتقديم سبل الراحة والأمان لجميع المواطنين، وتتوسع في جميع أرجاء المملكة لإقامة مشروعات ومدن جديدة للتيسير على المواطنين للحصول على وحدات سكنية مناسبة لهم، ولذلك قامت بالتنسيق مع صندوق التنمية العقاري للعمل على تمويل هذه الوحدات السكنية داخل المشروعات الكبرى التي تهتم بها الوزارة ويقوم أيضا صندوق التنمية بتقديم التمويل للمشروعات الشخصية الخاصة بالمواطنين.

خطوات التسجيل في صندوق التنمية العقاري

يهتم صندوق التنمية العقاري بالمشروعات التى تقدم الوحدات السكنية للمواطنين وخاصة محدودي الدخل وأيضا متوسط الدخل، حيث يقوم صندوق التنمية العقاري بتمويلهم لتوفير حياة كريمة لهم، وأيضا يهتم بالمشروعات العقارية الأخرى حيث أن هذا الصندوق يعتبر من أكثر المؤسسات التي تقدم تمويل مالي للأفراد والشركات التي تحتاج إلى تمويل وينطبق عليها الشروط التي وضعها الصندوق وذلك بهدف تشجيع الاستثمار وتقدم المجتمع.

طرق التسجيل في صندوق التنميه العقاري

يجب على المواطن الذي يريد التسجيل في صندوق التنمية العقاري تتبع الخطوات التي وضعها الصندوق، وذلك للتيسير عليه والتعرف على جميع البيانات الذي يحتاجها لتقديم طلبه إلكترونيا، ومن هنا فإن المواطن يبدأ بالدخول إلى الموقع الخاص صندوق التنمية العقارية ثم بعد ذلك يقوم بتسجيل الدخول عبر إدخال الاسم والرقم السري، ثم بعد ذلك سيفتح له صفحة بها بعض المعلومات التي يجب عليه استكمالها، وعند استكمالها يقوم بعمل تأكيد على الطلب، ثم بعد ذلك يتم الإرسال، وإضافة لذلك لابد من تحديد نوع الخدمة التي يحتاجها المواطن من الصندوق.

تحديث البيانات للحصول على القروض

يجب الدخول على الصفحة الإلكترونية الخاصة بصندوق التنمية.

يقوم المستفيد بعمل تسجيل دخول عن طريق إدخال الاسم والرقم السرى الخاص به.

يظهر بعد ذلك صفحة يقوم باختيار خدمات المواطنين.

وهنا يمكنه تجديد وتحديث البيانات الموجودة سابقا، حتى يستطيع الحصول على القرض الذي يسعى إليه بعد ذلك يقوم بإستكمال هذه البيانات والتسجيل.

وعند الإنتهاء من ذلك يقوم بمراجعة هذه المعلومات والبيانات حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية في حال وجود أي تلاعب في البيانات الخاصة بالمواطن فإنه يعرض نفسه للمسائلة القانونية.