نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسهل طريقة تعديل بيانات نظام نور للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور للدخول الى موقع منصة مدرستي في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسئلة كثير تدور حول نظام نور وخاصة حول كيفية تعديل البيانات في نظام نور ومنصة مدرستى المعتمدة على التعليم عن بعد، وتختلف فئات البحث عن نظام نور والتعديل، سواء من ناحية الطلبة وكذلك المعلمين وأولياء الأمور حتى تتابع المسيرة التعليمية بكفاءة وجودة.

نظام نور للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور

يعتبر نظام نور نظام تعليمي قد أطلق في السعودية، لتحسين التعليم والتسهيل على الطلاب واولياء الأمور والمعلمين التعامل المنصات التعليمية فهو يقدم العديد من الخدمات لكل منهم وكذلك منصة مدرستي التابعة لوزارة التعليم بعدما وجب تخفيف أعداد الطلاب بالمدارس لمنع انتقال الوباء من خلال زحام المدارس، فكان الحل هو منصة مدرستى ، والذي أثبت فاعلية ممتازة، ولم يفقد فيها مزايا المدرسة، بل على العكس جمع العديد من المزايا، ومنها تستطيع تعديل البيانات بسهولة ويسر.

كيفية تعديل البيانات من خلال نظام نور للطلاب

ليس من الصعب تعديل البيانات في نظام نور على العكس الطالب بنفسه يستطيع التعديل بمنتهي السهولة وبخطوات بسيطة كالتالي:

Advertisements

التوجه إلى منصة نور .

تسجيل الدخول من خلال تدوين البيانات من اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد التسجيل تأكيد دخول رمز التحقق من الهوية.

خيارات تتواجد في أعلى الجهاز بالجزء الأيمن تستطيع الضغط على أيقونة شؤون الطلبة.

البحث عن أسماء الطالب المراد تعديل البيانات الخاص به.

الضغط على تأكيد إرسال بيانات الطالب المعدلة.

يتم رفع ملف المحتوي على البيانات المعدلة للطالب والضغط على الإرسال.

حديث رقم الجوال في نظام نور للطالب والمعلم وولي الأمر لاستقبال تحديثات منصة مدرستي

تغيير البيانات في نظام نور التعليمي للمعلمين

يستطيع المعلمين والمعلمات تعديل البيانات حتى يكونوا على تواصل مع وزارة التعليم في السعودية، وذلك بخطوات بسيطة:

التوجه إلى منصة نور .

تسجيل الدخول وتدوين البيانات اللازمة.

بعد تسجيل الدخول يتم الضغط على اختيار شؤون المعلمين.

تظهر أيقونة طلبات تعديل البيانات ويتم النقر اضغط هنا.

يتم تعديل البيانات والضغط على حفظ.

تحديث بيانات ولي الأمر في نظام نور التعليمي

الدخول لنظام نور لا يقتصر فقط على الطلاب والمعلمين، ولكنه يتيح الدخول والتسجيل لأولياء الأمور كذلك، حتى يستطيعون متابعة سير العملية التعليمية والإطمئنان على أبنائهم الطلاب، ويمكن لجميع السادة أولياء الأمور التسجيل في الموقع من خلال إتباع تلك الخطوات:

أولاً يتم الدخول إلى موقع نور التعليمي .

ثم بعد ذلك يتم تسجيل كلمة المرور ورمز المستخدم الخاص بولي الأمر.

ثم يتم تسجيل رمز التحقق.

بعد ذلك الضغط على كلمة تحديث بيانات ولي الأمر.

ثم يتم تحديد البيانات المراد تعديلها.

تحدث بيانات نظام نور لتسهيل الدخول الى منصة مدرستى ومواصلة العملية التعليمية عن بُعد فى السعودية .