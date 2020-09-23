نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن رصيد المدفوعات عبر منصة أبشر السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن رصيد المدفوعات، تعتبر واحدة من أبرز الخدمات الإلكترونية الرائدة، التي أتاحتها منصة أبشر، التابعة لوزارة الداخلية السعودية، حيث تتيح المنصة، إمكانية الاستعلام عن رصيد المدفوعات، الخاصة بإنجاز المعاملات والحصول على الخدمات الحكومية، لكلٍ من المواطن أو المقيم داخل حدود المملكة العربية السعودية، وهي تتم وفق خطوات بسيطة ولا تستغرق الكثير من الوقت، نستعرضها في السطور القليلة التالية.

الاستعلام عن رصيد المدفوعات

قبل الخوض في تفاصيل، كيفية الحصول على خدمة الاستعلام عن رصيد المدفوعات، نشير بدايةً إلى طبيعة الخدمة المقدمة من وزارة الداخلية السعودية، حيث تتمثل خدمة الاستعلام عن رصيد المدفوعات، إلى إمكانية معرفة المواطن السعودي أو المقيم من أصحاب الجنسيات الأخرى، للرصيد المتبقي من المدفوعات التي قام بسدادها في فترة سابقة، بغية الحصول على مجموعة من الخدمات التي أتاحتها حكومة المملكة العربية السعودية، عبر الوسائل الإلكترونية، وهي ميسرة ويمكن الحصول عليها، بالدخول إلى منصة أبشر، من خلال بعض الخطوات.

الاستعلام عن رصيد المدفوعات بواسطة منصة أبشر

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وفرت منصة أبشر، التي دشنتها المملكة العربية السعودية، عبر وزارة الداخلية، مجموعة من الخدمات الحكومية المميزة، يعتبر من أشهرها إمكانية الاستعلام عن رصيد المدفوعات، والذي يمكن معرفته من خلال ما يلي:

يقوم الراغب في الاستعلام عن رصيد المدفوعات للخدمات الحكومية في البداية، بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية السعودية، من خلال الرابط التالي. بعد ذلك، نقوم بالضغط على خانة “ديوان الوزارة” الموجودة على اليمين داخل الموقع، ومنها نختار “الاستعلام العام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي”، والتي تقودنا إلى منصة “أبشر” الإلكترونية. نقوم في الخطوة التالية بتسجيل اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بحساب المواطن أو المقيم داخل منصة أبشر. وبعد إتمام تسجيل الدخول إلى منصة أبشر، يقوم المتصفح بإدخالنا تلقائيًا إلى الصفحة المخصصة للاستعلام عن رصيد المدفوعات، وفيها يقوم المستخدم بإدخال رقم الهوية الوطنية، أو برقم الحدود الخاص بالمستخدم، ويمكن أيضًا الاستعلام عن رصيد المدفوعات بواسطة رقم الإقامة للمقيم أو المغترب. بعد ذلك نقوم بكتابة الرمز المرئي الذي يظهر على الشاشة، وهو مكن من 4 أرقام. وعقب الانتهاء من الخطوات السابقة، نقوم بالضغط على كلمة “عرض” من أجل عرض رصيد المدفوعات المُراد الاستعلام عنه. بعد الضغط على “عرض”، ستظهر لك صفحة متضمنة الرصيد الإجمالي المتبقي من المدفوعات للخدمات الحكومية المختلفة، منها رصيد المكفولين، وكذلك رصيد رخصة القيادة، إضافة إلى رصيد المركبة، وأيضًا رصيد كلًا من الاستقدام والجوازات.

تطبيق أبشر

أتاحت منصة أبشر، التابعة لوزارة الداخلية السعودية، للراغبين في تعامل مستدام، ومن أصحاب الهواتف الذكية، إمكانية الاستعانة بتطبيق إلكتروني لمنصة أبشر، يتم تنزيله على تلك الهواتف، وبالتحديد للجوالات العاملة بنظام أندرويد، من خلال “جوجل بلاي”، بغرض تنفيذ الاستعلامات، ومنها الاستعلام عن رصيد المدفوعات، عبر إجراءات بسيطة يتم تنفيذها، وهي كالآتي: