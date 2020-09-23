معاذ العمر كثيراً ما نسمع ونردد : بخريف العمر، ارتبط اسم الخريف بالعمر فيقال : خريف العمر او نهايته، أو كما يعرف عند بعض الناس بالكهولة وهي المرحلة الواقعه بين الشباب و الشيخوخه

لكن هناك زاوية أخرى..

في أحد الأيام وبينما أنا أحتسي فنجان قهوتي واستمع إلى فيروز، وقد أرهقني التفكير مما جعلني أعاني من بعض الضغوطات النفسية، لفتت انتباهي شجرة كبيرة، وكانت أوراقها تتساقط منها، فتذكرت بما يعرف:” خريف العمر” ما لفت انتباهي أكثر أن سقوط أوراق الشجرة لا يعني موتها بل اعلان لحياة جديدة اقوة وأجمل، الشجرة تقاوم الأمطار والثلج والعواصف الشديدة ومن ثمَ تسقط أوراقها، وتخرج بأوراق وازهار اكثر جمالاً معلنةً انتصارها، الشجرة تصبر وتقاوم ولا تيأس فهذا السر يجعلها قوية وجميلة، الشجرة كالإنسان تماماً، قد ننكسر احياناً ونسقط أحياناً أخرى نواجه الصعاب ونتعرض لضغوطات نفسيه، لكن هذا لا يعني موتنا وخسراتنا بل العكس تماماً، انما الله يبتلينا لنزداد إيماناً وصبراً وقوتاً، وسيهبنا الله الزهر وقطف ثمرات الصبر من بعد السقوط والقحط

ونزهر من جديد….

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