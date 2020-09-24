نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عودة العمره والزياره للمملكه العربيه السعوديه في المقال التالي

عمر شويل - جدة عودة العمره والمعتمرين والسماح بالزياره هو القرار الذي انتظره الملايين من المسلمين المقيمين داخل المملكه وخارجها وقد صدرت الموافقه الكريمه بعودة حجاج بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف لاداء مناسك العمره والزياره وذلك بناء علي ما ورد من الجهات المعنيه بمتابعة المستجدات الخاصه بمواجهة جائحة فيروس كورونا والتي صدر علي اساسها القرار بعودة العمره والمعتمرين والسماح بالزياره وفقا لعدة مراحل لضمان سلامة حجاج وزائري الحرمين الشريفين.

مراحل عودة العمره من داخل المملكه

هذا وقد استعدت المملكه لعودة حجاج بيت الله الحرام والمسجد النبوي من داخل المملكه وفقا للمراحل والترتيبات التاليه ،

المرحله الاولي : والتي تبدء فجر يوم الاحد الرابع من اكتوبر والتي يسمح فيها باداء العمره وزيارة الحرمين الشريفين للمواطنين والمقيمين من داخل المملكه بنسبة 30 % من الطاقه الاستيعابية في حدود ستة الاف معتمر مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للمسجد الحرام.

: والتي تبدء فجر يوم الاحد الرابع من اكتوبر والتي يسمح فيها باداء العمره وزيارة الحرمين الشريفين للمواطنين والمقيمين من داخل المملكه بنسبة 30 % من الطاقه الاستيعابية في حدود ستة الاف معتمر مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للمسجد الحرام. المرحله الثانية : والتي تبدء من فجر يوم الاحد 18 اكتوبر وفيها يتم زيادة أعداد المعتمرين الي 75 %من الطاقه الاستيعابيه للمسجد الحرام ويسمح فقط باداء العمره في هذه المرحله للمواطنين والمقيمين من داخل المملكه في حدود 15 الف معتمر في اليوم و 40 الف مصل في اليوم ايضا مع مراعاة الاجراءات الاحترازيه الصحيه .

مراحل عودة المعتمرين من خارج المملكه

في المراحل التاليه يتم السماح بعودة المعتمرين من خارج المملكه وداخلها وفقا للاتي :