نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التقديم على المساعدة المقطوعة إلكترونيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم طريقة التقديم ع المقطوعه من الجوال للمواطنين بالمملكة العربية السعودية. وتعتبر المساعدات المقطوعة هي إحدى المعونات المالية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية للمواطنين المستفيدين من خدمة الضمان الاجتماعي للحصول على الدعم الكافي للتغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة. جدير بالذكر أن أعداد المستفيدين من منظومة المساعدة المقطوعة يزيد على 50 ألف أسرة، بإجمالي إنفاق يتخطى ٢ مليار ريال سعودي.

ومن أجل رفع العناء عن المواطن، تقدم الحكومة للمستحقين صرف المساعدة المقطوعة خدمة الاستعلام عن موعد صرف المساعدات إلكترونيا. وذلك لجميع المواطنين محدودي الدخل، المستحقين خدمة الضمان الاجتماعي، عن طريق تدشين رابط إلكتروني. وذلك للتغلب على الظروف التي تمر بها البلاد، ما تسبب في توقف العمالة وارتفاع أعداد المواطنين المحتاجين للمساعدات.

طريقة التقديم ع المقطوعه من الجوال

في ظل التسهيل الذي تقدمه الحكومة السعودية للمواطنين محدودي الدخل، أتاحت وزارة العمل للراغبين في الحصول على المساعدة المقطوعة طرق عديدة للتسجيل. ويمكن للمتقدم التسجيل عبر الجوال، وفيما يلي خطوات طريقة التقديم ع المقطوعه من الهاتف كالتالي:

Advertisements

إجراء إتصال على الرقم 19911

اختيار اللغة العربية أو الإنجليزية

الضغط على الرقم ١ لإختيار خدمات التنمية الاجتماعية.

الضغط على ١ لإختيار خدمات الضمان الاجتماعي

اختيار الرقم ٢ لإختيار المساعدة المقطوعة.

التواصل مع ممثل خدمة العملاء، ليتم توضيح كافة خطوات التقديم.

طريقة التقديم على المقطوعة إلكترونيا من النت

ويمكن أيضا تقديم طلب الحصول على هذه الخدمة من خلال الانترنت، ويتم شرح طريقة التقديم ع المقطوعه من النت كالتالي:

الولوج إلى رابط الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العمل.

الضغط على إنشاء مستخدم جديد.

إدخال البيانات، رقم الهوية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد.

تأكيد رقم الجوال الذي تم إدخاله.

إنشاء كلمة مرور، والتأكيد على كلمة المرور.

كتابة رمز التحقق، والضغط على تأكيد.

يستقبل رقم الجوال رسالة نصية، تحتوي على رمز التأكيد.

إدخال رقم التأكيد في الصفحة التي تنتقل إليها تلقائيا.

وتتضمن الصفحة التالية إدخال البيانات التالية:

إدخال الاسم رباعي.

اختيار الجنس ذكر أو أنثى.

كتابة الوظيفة، تحديد الحالة التعليمية.

توضيح القدرة على العمل، إدخال سن المتقدم.

إدخال السن، العنوان البريدي، اسم الحي، الشارع، المدينة.

إدراج رقم جوال بديل، ثم إدخال البريد الإلكتروني.

كتابة رقم الحساب البنكي، توضيح حالة الدخل، الضغط على تسجيل.

وبذلك يمكن التقديم على المساعدة المقطوعة إلكترونيا من خلال النت عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في المملكة العربية السعودية. حيث شهدت عمليات البحث خلال الأيام الماضية إقبال مكثف من المواطن السعودي للتقديم على المساعدة المقطوعة من خلال النت، وذلك بعد أن أكدت الوزارة استمرار صرف المساعدات المقطوعة لهذا العام. وبذلك تنفي وزارة التنمية الاجتماعية الشائعات التي صدرت حول توقف صرف المساعدة المقطوعة.