نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اسجل في مباشر الراجحي ومزايا تطبيق المباشر للافراد في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف اسجل في مباشر الراجحي من الأسئلة التي تراود العديد من عملاء مصرف الراجحي، ويمكن التسجيل في خدمة مباشر الراجحي أو بوجه خاص خدمة المباشر للأفراد بأسهل الخطوات والتي تتيح لك بعدها الحصول على مجموعة متنوعة من الخدمات المميزة، والتي كانت تحتاج زيارة أحد فروع المصرف في المملكة العربية السعودية، فاحصل على فرصة تسجيل مباشر الراجحي عبر تطبيق مباشر الراجحي الجديد.

كيف اسجل في مباشر الراجحي

يمكن التسجيل في خدمة المباشر للأفراد بدون زيارة أي فرع من فروع المصرف المنتشرة في جميع أنحاء المملكة من خلال تسجيل رقم الهاتف، واتباع الخطوات التالية:

بعد توفير رقم الهاتف وتسجيله من خلال الصراف الآلي ستبدأ في خطوات التسجيل فورًا.

نبدأها بالدخول إلى الصفحة الرسمية لمصرف الراجحي مباشر للأفراد.

سيطلب بيانات للتحقق وعلى رأسها رقم الحساب والرقم السري لبطاقة الائتمان ورقم الهاتف.

قم بزيارة تبويب التسجيل في خدمة المباشر للأفراد الراجحي.

قم باختيار اسم مستخدم وكلمة سر.

قم بإدخال رقم التفعيل الذي من المفترض وصوله إلى هاتفك.

مزايا تسجيل مباشر الراجحي

يمكن تحويل الأموال سواء إلى الحسابات المحلية أو الحسابات الدولية.

استخدام خدمات البنك يوميًا طوال الوقت، وخصوصًا تحويل الأموال الفوري.

الحصول على كشف حساب موجز يفيد بقيمة رصيدك وتعاملاتك على مدار الشهور.

يمكن الاستعلام عن الرصيد من مباشر الراجحي عبر أجهزة أسرع.

يمكن إضافة مستفيد إلى حسابك الحالي في البنك الراجحي السعودي.

تسجيل مباشر الراجحي للافراد

يمكن من خلال تسجيل مباشر الراجحي للافراد طباعة دفتر الشيكات، دون الحاجة إلى زيارة فروع البنك في أي وقت، كما يمكن سداد قيمة رسوم الخدمات الحكومية، أو فواتير الهواتف المحمول والهواتف الأرضي وكافة الفواتير الشهرية من خلال مباشر الراجحي إلى جانب إصدار بطاقات الصراف الآلي.

تطبيق مباشر الراجحي

ويمكن من خلال تطبيق مباشر الراجحي إضافة مستفيد وذلك من خلال فتح الواجهة الأساسية للتطبيق ومن ثم الدخول إلى التحويل، وبعدها يتم الضغط على إضافة مستفيد جديد، وأدخل البيانات المطلوبة من خلال مباشر افراد الراجحي وقم بالتسجيل وتأكد من التسجيل عن طريق ظهور رسالة تفيد بإضافة المستفيد بنجاح.