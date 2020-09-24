نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق تطبيق العملة السعودية والكشف عن العلامات المائية في الأوراق المالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث حول تطبيق العملة السعودية الذي تم الإعلان عن إصداره، حيث أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع “تويتر” عن تطبيق العملة السعودية من خلال أجهزة الهواتف الذكية، وهذا تزامناً مع اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف نشر الوعي المعرفي بالورقة النقدية من العملة السعودية من الإصدار السادس الذي تم سكه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وكيفية معرفة العملة السليمة من غيرها، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا كافة التفاصيل التي تتعلق بتطبيق العملة السعودية.

الأجهزة المتاحة استخدامها للتطبيق :

يعد تطبيق العملة السعودية من أهم التطبيقات الهامة في المملكة العربية السعودية، حيث ساعد على تفعيل التطبيق وفقاً لأعلى جودة نظراً لاستخدامه على الهواتف المحمول “أندرويد” و “أي أو أس” المستخدم من استعراض العلامات الأمنية التي تتضمنها الأوراق النقدية السليمة بشكل تفاعلي، وكان الشخص يتعامل مع ورقة نقدية فعلية وتحديد تلك العلامات بشكل دقيق، وأوضح كما يقدم التطبيق معلومات عامة عن كيفية التصرف في حال اكتشف الشخص أو قدم له ورقة نقدية مزيفة، إضافة إلى عقوبة من يضبط بحوزته أوراق نقدية مزيفة وضوابط استنساخ العملة النقدية، كذلك عقوبة تشويه العملة النقدية وتعويض النقد التالف.

كيفية كشف التزوير في العملات الورقية :

وقد أوضح مؤسسة النقد العربي في البيان الخاص بها أن هذا التطبيق يضم العديد من المزايا والخصائص التي يمكن الاستفادة من خلالها، ومن أهم هذه الخدمة هي التعرف على شكل وجه وظهر الورقة السعودية على أن يكون الهدف منه هو أن تكون الطريقة التفاعلية أكثر أمناً وسهولة أثناء التعامل، ومن ضمن المميزات عند حمل الهاتف والتعامل معه وكأنه عملة ورقية حقيقية (حرك – انظر – المس) وبإمالة الهاتف وتحريكه أو لمس العلامة الأمنية حسب التعليمات الموضحة، كما يمكن التطبيق المستخدم من التعرف على الخصائص الفنية والعلامات الأمنية التي تتضمنها الورقة النقدية السليمة ومنها الشريط الأمني ثلاثي الأبعاد والشريط الفضي اللامع وطبقة الأحبار الخاصة والعلامات المائية والطباعة البارزة وشكل الورقة تحت الأشعة فوق البنفسجية، وبالتالي يسهل على المتداول معرفة العملة السليمة بكل يسر وسهولة.