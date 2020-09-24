نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد رخص القيادة في السعودية.. الرسوم والوسائل المتاحة وأهم الشروط اللازمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد رخص القيادة، تعتبر من أهم الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية، للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، وهي في حد ذاتها، تعد مهمة، خاصة لأصحاب المركبات المختلفة، حيث تتنوع ما بين رخص القيادة الخاصة، بالنسبة لأصحاب المركبات المملوكة لأصحاب الرخص، أو سيارات الشركات، أو حتى من أصحاب المهن الحرة، بحيث تؤدى رسوم تجديد رخص القيادة، بشكل سنوي أو لأكثر من عام، حسب رغبة صاحب رخصة القيادة، خشية الوقوع تحت طائلة القانون، والتي قد تشمل سحب الرخصة المنتهية، أو حتى سحب المركبة من قائدها.

شروط تجديد رخص القيادة

قبل الخوض في تفاصيل تجديد رخص القيادة، ورسومها المقررة من قبل إدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية السعودية، نشير أولًا إلى مجموعة من الشروط الواجب توافرها بالنسبة للراغبين في تجديد رخص القيادة، أو استبدالها حسب الفئة المحددة لها، وفقًا لما يلي:

ينبغي بداية، أن يكون الشخص الراغب في تجديد رخصة القيادة الخاصة بمركبته، مسددًا لجميع الرسوم المالية المقررة، بالإضافة للتأكد من دفع كافة رسوم المخالفات المرورية المستحقة على المركبة، حال وجودها بالطبع.

الخاصة بمركبته، مسددًا لجميع الرسوم المالية المقررة، بالإضافة للتأكد من دفع كافة رسوم المخالفات المرورية المستحقة على المركبة، حال وجودها بالطبع. رخص القيادة المطلوب تجديدها، يجب أيضًا أن يكون صاحبها على قيد الحياة، خشية انتحال الشخصية وارتكاب جرائم بأسماء راحلين.

من بين أهم الإجراءات أيضًا لتجديد رخص القيادة ، أن تُرسل الصورة الشخصية الخاصة بالشخص الراغب في تجديد رخصة القيادة، فبالنسبة للمواطنين السعوديين، ترسل الصور إلى مكتب الأحوال المدنية، فيما ترسل إلى مصلحة الجمارك، بالنسبة للمقيمين أو الوافدين من أصحاب الجنسيات غير السعودية.

، أن تُرسل الصورة الشخصية الخاصة بالشخص الراغب في تجديد رخصة القيادة، فبالنسبة للمواطنين السعوديين، ترسل الصور إلى مكتب الأحوال المدنية، فيما ترسل إلى مصلحة الجمارك، بالنسبة للمقيمين أو الوافدين من أصحاب الجنسيات غير السعودية. يختار الشخص الراغب في تجديد رخصة القيادة الخاصة به، أن يُحدد عدد السنوات المطلوب تجديد الرخصة، والذي على أساسه تُحدد قيمة الرسوم المقررة أو المستحقة للتجديد.

الخاصة به، أن يُحدد عدد السنوات المطلوب تجديد الرخصة، والذي على أساسه تُحدد قيمة الرسوم المقررة أو المستحقة للتجديد. يتوجه الشخص الراغب في تجديد رخصة القيادة القديمة، إلى إدارة المرور التابعة لمحل إقامته، مع الأخذ في الاعتبار أن الجهات المعنية تقوم بإخطاره بالموعد المحدد، عبر إرسال رسالة نصية sms إلى هاتفه الجوال.

القديمة، إلى إدارة المرور التابعة لمحل إقامته، مع الأخذ في الاعتبار أن الجهات المعنية تقوم بإخطاره بالموعد المحدد، عبر إرسال رسالة نصية sms إلى هاتفه الجوال. ينبغي الأخذ في الاعتبار، في حال تأخر الشخص الراغب في تجديد رخصة القيادة الخاصة به، عن الذهاب لإدارة المرور لاستلام رخصته الجديدة، في مدى زمني يتجاوز الأسبوع، فتفرض عليه السلطات غرامة مالية تُقدر بـ100 ريال سعودي.

تجديد رخص القيادة

عبر منصة أبشر، أتاحت وزارة الداخلية السعودية، العديد من الخدمات الرائعة والمميزة، ومن بينها وتحديدًا في جانب إدارة المرور، أتاحت الوزارة إمكانية معرفة رسوم تجديد رخص القيادة، والتي يمكن معرفتها وإتمام إجراءات الترخيص عبر المنصة الرائدة.

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وللتعرف على رسوم تجديد رخص القيادة في السعودية، من خلال منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية، يمكننا اتباع الخطوات التالية:

نقوم في البداية بالدخول على الموقع الخاص بـوزارة الداخلية السعودية.

بعد ذلك نتوجه إلى تبويب “المرور”، ومنه نختار عبارة “ تجديد رخصة القيادة “، والتي ستقودنا إلى منصة “أبشر“.

“، والتي ستقودنا إلى منصة “أبشر“. نقوم في الخطوة التالية، بتسجيل الدخول إلى المنصة الرائدة، أو عمل تسجيل دخول جديد، حال عدم وجود حساب أو تعامل سابق مع أبشر، مع اتباع التعليمات الموضحة على المنصة.

بعد الدخول إلى منصة أبشر، نختار تبويب “الخدمات الإلكترونية”، والتي ينبثق عنها مربع، نضع فيه كلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

وعقب الانتهاء من الخطوات الخاصة بتسجيل الدخول إلى أبشر، نختار “ تجديد رخصة القيادة “.

“. في المرحلة التالية، تظهر مجموعة من الشروط والأحكام، وينبغي قراءتها بشكل جيد، بعد ذلك نضغط على “تأكيد”.

بعد ذلك، تظهر لنا صفحة، نختار منها “تجديد الرخصة”، ولكن قبل ذلك، ينبغي التأكد من صلاحية رخصة القيادة الخاصة بالراغب في التجديد، بحيث لا تزيد المدة المتبقية بها من ستة أشهر.

يختار الشخص الراغب في تجديد رخصة القيادة ، المدة المطلوبة، أي عام أو عامين أو أكثر.

، المدة المطلوبة، أي عام أو عامين أو أكثر. تظهر بعد ذلك، صفحة تحتوي على كافة المعلومات عن رخصة القيادة للشخص الراغب في التأكيد، وحال صحتها ننقر على “تأكيد”.

في الخطوة التالية ستظهر أمامنا عبارة “لقد تم تجديد الرخصة بنجاح”، ولا يتبقى إلا الوسيلة التي يحددها الشخص الراغب في تجديد رخصة القيادة لاستلام الرخصة المجددة، ما بين إدارة المرور، أو البريد السعودي، وفي البريد يكتفي صاحب الرخصة بدفع مصاريف التوصيل.

رسوم تجديد رخص القيادة

بعد معرفة شروط تجديد رخص القيادة، والخطوات الواجب اتباعها، من خلال الوسيلة الإلكترونية التي أتاحتها وزارة الداخلية السعودية، عبر منصة أبشر لتجديد رخص القيادة، بقى أن نعرف رسوم تجديد رخص القيادة، والتي حددتها إدارة المرور، وفقًا لما يلي:

وبحسب ما قررته، وزارة الداخلية السعودية، فيحق للراغبين في تجديد رخص القيادة ما يلي: