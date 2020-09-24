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دوت الخليج – جواهر محمد – الأحساء
تكتسي ارض السعودية الثوب الاخضر احتفالاً. بيومها الوطني التسعين .
وكل بقعة في ارضها تنشد فرحاً وأفتخاراً بمجدها وتتغنى بالحان الوفاء والولاء لمليكها.
وهاهي ارض الحصارات في جبل قارة بالاحساء تنضم في ركب المحتفاليين السعوديين بعرس بلادهم السعودية .
بمشاركة مبدعين من أهل الاحساء، وتزاحم زوار متلهفين لتلك اللحظة للاحتفال بسعوديتنا العظمى .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بالصور جبل قارة بالأحساء يحتفل باليوم الوطني 90 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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