بالصور جبل قارة بالأحساء يحتفل باليوم الوطني 90

دوت الخليج – جواهر محمد – الأحساء تكتسي ارض السعودية الثوب الاخضر احتفالاً. بيومها الوطني التسعين .

وكل بقعة في ارضها تنشد فرحاً وأفتخاراً بمجدها وتتغنى بالحان الوفاء والولاء لمليكها. وهاهي ارض الحصارات في جبل قارة بالاحساء تنضم في ركب المحتفاليين السعوديين بعرس بلادهم السعودية .

بمشاركة مبدعين من أهل الاحساء، وتزاحم زوار متلهفين لتلك اللحظة للاحتفال بسعوديتنا العظمى .

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