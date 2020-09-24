دوت الخليج – محمد البدر – الشرقية كرمت قوة طوارىء الدفاع المدني الخامسة بالمنطقة الشرقية المصور توفيق علي أبو زيد بمقرهم بالمنطقة الشرقية هذا اليوم وذلك نظير جهوده المتميزه في تصوير أعمال الفرق الميدانية خلال الفترة الماضية . من جانبه عبر المصور ” أبو زيد ” عن شكره وتقديره لقوة طوارىء الدفاع المدني الخامسة بالمنطقة الشرقية على هذا التكريم داعياً الله عز وجل أن تكون حافزاً له لخدمة الوطن، ومؤكداً على مواصلة هذا العطاء .

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر طوارىء الدفاع المدني بالشرقية تكرم المصور ” توفيق علي “ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.