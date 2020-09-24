” احتفالًا باليوم الوطني.. مجموعة «مشاة سيهات» وبمشاركة الاهالي تمشي على كورنيش الغدير”

دوت الخليج – ماجد السبع – سيهات

هو يوم وطني لتعزيز ممارسة المشي والتحفيز لذلك شارك فيه جميع فئات المجتمع في سيهات، ويأتي هذا اليوم تزامنًا مع اليوم الوطني ليواكب تطلعات الوطن نحو جسم سليم في وطن طموح .

اقامت مجموعة «مشاة سيهات» عصر اليوم الاربعاء بكرونيش الغدير بمدينة سيهات فعالية المشي احتفالاً بذكرى يوم الوطن اليوم الوطني التسعون للمملكة، وحمل هذا العام عنوان «هيا بنا معًا نرفع الخفاق أخضر»، وبهدف ترسيخ مفهوم هذه الرياضة في المجتمع، وتعويدهم على الممارسة الصحيحة لها، بما يضمن الاستفادة الكاملة للفرد من هذه الرياضة واستمراره في ممارستها، من خلال التعود عليها كرياضة أساسية تكسبه الصحة اللازمة وأنها مناسبة لجميع الأعمار وليست لعمر محدد.

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شارك بالفعالية ما يقارب 75 فردًا من كافة شرائح المجتمع من كلا الجنسين، بالإضافة لاعضاء مجموعة «مشاة سيهات»، وقبل الانطلاق ردد جميع المشاركين النشيد الوطني للمملكة ومن ثم كلمات تشجيعية من قبل أعضاء الفريق، وانطلقت الفعالية بقطع ما يقارب من 1200 متر ذهابًا وأيابًا.

من جهته أفاد «علي الراضي» بأن مجموعة مشاة سيهات، نظمت اليوم الاربعاء المشي على كورنيش الغدير تزامنًا مع الاحتفال بيوم الوطن وذلك لتعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي، تحقيقا لرؤية المملكة 2030 لرفع مستوى الوعي الصحي لدى كافة شرائح المجتمع.

وأشار «الراضي» إلى مشاركة مميزة من الأهالي والمشي وسط حضور مميز من مختلف الأعمار، وفق الامور الاحترازية حيث أن الفعالية استهدفت جميع فئات المجتمع من أطفال ونساء رجال وطلاب مدارس التعليم بجميع مراحله