منتدى الادب يقدم أمسية وطنية لليوم الوطني 90 (همة حتى القمة)

دوت الخليج – علي بن زيد

أقام منتدى الادب الشعبي التابع لجمعية الثقافة والفنون بالاحساء مساء الثلاثاء الخامس من شهر صفر للعام ١٤٤٢ أمسية شعرية لكوكبة من أعضاء المنتدى احياءً للذكرى التسعين لليوم الوطني السعودي (همة حتى القمة) وذلك في قصر محيرس الاثري في مدينة المبرز بحضور رئيس لجنة التراث في الجمعية الاستاذ يوسف الخميس ومحبي الشعر مع تطبيق جميع الاحترازات الصحية .

Advertisements

وأدار الامسية رئيس المنتدى الشاعر الاعلامي راشد القناص نوه فيها بالمنجزات التنموية لمملكتنا الحبيبة في ظل قادتها العظام منذ عصر المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله وهي انجازات تلامس عنان السماء فيما اشاد الاستاذ يوسف الخميس بجهود مملكتنا الحبيبة في مجالات التنمية وهي محل فخر واعتزاز كل مواطن بقيادةٍ حكيمةٍ وهمةٍ عظيمة ونوه بدور المنتدى وشعرائه والمشاركين في كل المناسبات الوطنية .

وبعدها قدم القناص نبذةً عن الشعراء المشاركين في الامسية وهم محمد السالم وحمد المفرج وعبداللطيف الفضلي واحمد المرشد وعبدالله المبارك ومحمد الفضلي وصالح اليعقوب وعلي الموينع وشارك بعض الحاضرين ومنهم منصور السبيعي وراشد الشردان بقصائد وطنية وتقدم الشاعر سعد الشريدة بقصيدةٍ حربيةٍ وفي الختام قدم القناص شكره للشاعر سعد الشريدة وللفنان صالح اليعقوب والممثل ابراهيم الحمود والمسرحي عبدالعزيز السيهمي والمصور عبدالمنعم المحمود ومحمد بورشيد على جهودهم الطيبه في تهيئة المكان وشكر خاص للاستاذ سعيد الجبران الذي ذلل كافة الصعوبات وعمل الترتيبات اللازمة في فتح الحديقة والقصر وتقديم كافة الدعم.