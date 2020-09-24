المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشروط ضم مدد الاشتراك لنظام التقاعد

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عمر شويل - جدة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، أعلنت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أنه يحق للمشترك الذي انتقل من العمل الخاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري إلى العمل الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية، وذلك يتم من خلال خدمة تبادل المنافع حيث يحصل المتقاعد بنظام التأمينات الاجتماعية على معاش تقاعدي ومعاش للأسرة عند الوفاة كما يتمكن من الحصول على برامج التعويضات الأخري ونقدم لكم من خلال هذا المقال شروط وخطوات ضم مدد اشتراك نظام التقاعد وشرط الجمع بين المعاش ودخل العمل.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشروط ضم مدد اشتراك نظام التقاعد

قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إعلان شروط ضم مدد الاشتراك لنظام التقاعد وجاءت الشروط كالتالي:

على المشترك التقدم بطلب الضم قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير.

المشترك لا يكون قد تسلم عن تلك الفترة مكافأة أو معاش.

يجب أن تكون مدة الضم لا تقل عن عام.

يجب أن لا يكون المعاش في النظام الأول قد تم استحقاقه بسبب العجز.

يجب أن لا يزيد عمر المشترك على تسعة وخمسون عاماً وذلك عند تقديم طلب الضم.

يستثني من العمر الموظف على رأس العمل والخاضع للنظام الأخير في 24/10/1437 هجرياً حيث يتم قبول ضمه حتى لو كان عمره يزيد عن تسعة وخمسون عاماً.

الخطوات التي يتم من خلالها ضم مدد الاشتراك لنظام التقاعد

أولاً قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لمؤسسة التقاعد الاجتماعي.

من الصفحة الرئيسية قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية.

يتوجب عليك اختيار خدمات “زائر”.

قم بالضغط على خدمة طلب تبادل منافع.

يتوجب عليك إدخال البيانات المطلوبة ومراجعتها للتأكد من صحتها.

أخيراً قم بالضغط على زر تقديم الطلب.

هل يمكن الجمع بين المعاش والدخل من العمل

أعلنت مؤسسة التأمينات الاجتماعية على أنه من الممكن الجمع بين المعاش والدخل من العمل وذلك بعد استفسار موجه إلى المؤسسة من مستفيدة حيث قالت”إذا كنت مستفيدة من معاش والدي المتوفي من نظام التأمينات الاجتماعية والتحقت بوظيفة في القطاع الخاص خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية أيضاً هل يستمر نزول معاش والدي مع راتبي أم ينقطع”وأجاب الحساب الرسمي”يحق لك الجمع بين ما تستحقين من معاش والدخل من العمل وذلك في حدود ثلاثة آلاف ريال سعودي.