“تبرير الاتحاد الآسيوي مُضحك”.. أول تعليق من سامي الجابر عقب استبعاد الهلال

بلادي – الرياض :استنكر قائد ورئيس نادي الهلال السابق، سامي الجابر، استبعاد الاتحاد الآسيوي لفريقه من دوري أبطال آسيا.

وغرد الجابر، على حسابه بموقع تويتر قائلاً:”تبرير الاتحاد الآسيوي لاستبعاد الهلال من البطولة مضحك جداً ومحاولة وضع اللوم على الإدارة الهلالية يثير الريبة فعلاً، ما يحدث أمر مُعيب جداً، اللائحة تمنح لجنة المسابقات اتخاذ أي قرار استثنائي في حال وجود ظروف قاهرة”.

وتابع قائد الهلال السابق:”الاتحاد الدولي وضع في اعتباراته مع عودة المسابقات ضمان تسهيل مشاركة الفرق و غير في قانون كرة القدم وأتاح فرصة الاستفادة من خمس تغييرات في المباريات فهل عجز الاتحاد الآسيوي من استخدام استثناء تنص عليه لائحته، الاعتذار بالجدولة غير منطقي مطلقاً، نهائي البطولة تم جدولته في ديسمبر المقبل هذا أولاً، ثانياً تأجل مباراة دور الـ١٦ لفريق الهلال لن يخلق أي فوضى في الجدولة مع إلغاء الذهاب والإياب”.

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واسترسل رئيس الهلال السابق:”تأجيل لقاء الهلال في دور الـ١٦ يعني أن الفرق الأخرى تستطيع أن تكمل هذا الدور دون تغيير وتجدول مباراة الهلال بالتنسيق مع الفريق الذي سيواجه الهلال، ليبقى بعد ذلك على مجموعة الغرب مباراتان فقط لدور الثمانية ومباراة واحدة فقط لدور الأربعة”.

وأتم تغريداته بـ:”هل سيعجز الاتحاد الآسيوي عن جدولة ثلاث مباريات قبل النهائي في ديسمبر؟ أم أنه لم يسعى في الأصل لإيجاد حل للمحافظة على حقوق حامل اللقب ومتصدر مجموعته الذي احترم المسابقة واستمر رغم كل حدث له منذ استئناف التصفيات”.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في وقت سابق من اليوم استبعاده فريق الهلال من دوري أبطال آسيا بعد عدم اكتمال صفوفه لمواجهة نظيره شباب الأهلي دبي في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.