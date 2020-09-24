الارشيف / أخبار السعودية

موقف للملك عبدالعزيز في الحج يدل على بره بوالده الإمام عبدالرحمن

0 نشر
biladi 0 تبليغ

Advertisements

بلادي – الرياض :أبرزت دارة الملك عبدالعزيز موقفاً للملك المؤسس خلال تأديته لمناسك الحج، يدل على بره بوالده الإمام عبدالرحمن آل سعود.

وكان الملك عبدالعزيز مع والده الإمام عبدالرحمن في الحج وطافا معاً، وأدرك الإعياء والتعب الإمام عبدالرحمن في آخر شوط، فحمله الملك عبدالعزيز على كتفيه ليتم بقية الشوط، دون أن يترك ذلك لرجاله.

وذكرت الدارة أن بر الملك المؤسس بوالده لم يكن أقل من بره بوالدته كذلك، التي اهتم بها ورعاها أكرم رعاية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر موقف للملك عبدالعزيز في الحج يدل على بره بوالده الإمام عبدالرحمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا