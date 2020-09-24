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بلادي – الرياض :سلّطت دارة الملك عبدالعزيز الضوء على الزيارة التي قام بها الصحفي الأمريكي، أوجين برنز، إلى الرياض قبل 62 عامًا.
ووصف الصحفي، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “أم القرى” عام 1958م، ما شاهده في الرياض أثناء زيارته، حيث وجد بها مستشفيات تستقبل المرضى وتعالجهم طبقاً لأحدث الأساليب بدون أجر، كما شاهد الأمهات البدويات وبين أذرعهن أطفال الصحراء.
ووجد “برنز” في الرياض مدرسة للأيتام تضم نحو 400 طالب، على الرغم من أنه لم يمر على افتتاحها حينها أكثر من 20 يوما، بالإضافة إلى مدرسة أخرى للبنات، مضيفاً أنه تأثر بالمحفوظات الحماسية التى تلتها الفتيات خلال زيارته للمدرسة.
وكشف عن أن المكتبات كانت حينها مكتظة بالزوار، معتبرًا أن ذلك خير دليل على اليقظة الفكرية لأبناء المملكة، مشيراً إلى أنه استخلص مما شاهده في الرياض دروساً في الديمقراطية الصحيحة.
وأكد أن الرياض ستظل عالقة في مخيلته؛ لأنه وجد مدينة سابقت الزمن وانبعثت من الخيام المنصوبة في الصحراء إلى أن أينعت في حُلّة قشيبة عن الحياة العصرية -على حد قوله-.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر صحفي أمريكي يصف زيارته للرياض قبل 62 عامًا.. وهذا أبرز ما شاهده حينها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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