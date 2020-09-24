اندلاع حريق ضخم بسفارة السعودية في السودان (فيديو)

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام سودانية، منذ قليل، باندلاع حريق ضخم في الملحقية الثقافية بسفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة السودانية، الخرطوم.

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وأشارت المعولمات الأولية، إلى أن الحريق يعود إلى ماس كهربائي في الخيمة الواقعة خارج المبنى ولم يسفر عن خسائر بشرية، كما تمت السيطرة على الحريق في نهاية الأمر.

وبحسب صحيفة عاجل السعودية، كان مقر سفارة المملكة في الخرطوم كان مغلقًا تزامنًا مع اليوم الوطني السعودي الـ90.