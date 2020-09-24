‏⁧‫الصحة‬⁩: تسجيل 498 إصابة جديدة بفيروس ⁧‫كورونا‬⁩ و 1007 حالة تعافي و 30 حالة وفاة

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس ، عن تسجيل 498 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ، و تسجيل 30 حالة وفاة جديدة ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4599 حالة .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 331857 حالة حتى الآن .

كما تم تسجيل 1007 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 314793 حالة.