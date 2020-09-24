انطلاق فعاليات مؤتمر هواوي كونكت 2020 الأكبر من نوعه على مستوى العالم و كشف الشركة النقاب عن استراتيجياتها الجديدة للعام المقبل

أوصاف الفارس

خمسة محاور هامة لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات خلال الحقبة الرقمية الحالية

جده السعوديه 24 سبتمبر 2020: انطلقت فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر هواوي كونكت 2020، الحدث الاكبر من نوعه على مستوى العالم، اليوم في مدينة شنغهاي الصينية، بحضور شخصي وبث مباشر على الانترنت لكافة الفعاليات. ويستضيف المؤتمر نخبة من قادة قطاع صناعة تقنية المعلومات والاتصالات من مختلف انحاء العالم. وشهد المؤتمر إعلان الشركة عن استراتيجياتها الجديدة للعام المقبل على ضوء التحديات التى تمر بها حالياً.

وكانت هواوي قد طرحت خلال نسخة المؤتمر الأولى في عام 2016، رؤية جديدة سعياً لبناء عالم ذكي ودعت شركائها في جميع أنحاء العالم إلى بناء نظام ايكولوجي متنوع ومزدهر من خلال مد جسور العمل المشترك والشفافية والانفتاح ورفع سقف الابتكار بالتعاون. وفي نسخة عام 2017، أعلنت هواوي عن طموحها في أن تصبح واحدة من أكبر خمسة مزودين للخدمات السحابية في العالم. أما نسخة عام 2018، فكشفت عن استراتيجية هواوي للذكاء الاصطناعي، ليتبعها اعلانها عن استراتيجيتها للحوسبة السحابية في عام 2019 .

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وفي عام 2020 وعلى ضوء التطورات المتسارعة الحاصلة في طرح تقنية الجيل الخامس على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، واتساع استخدام التطبيقات الصناعية لتقنيات الاتصال الرديفة للجيل الخامس كالذكاء الاصطناعي والحوسبة، ركزت هواوي في نسخة المؤتمر الخامسة الحالية على أهمية خلق قيمة جديدة من خلال التعاون بين خمس مجالات تقنية .

وبحسب جو بينغ، رئيس مجلس إدارة هواوي بالتناوب، سينصب تركيز الشركة في المستقبل القريب على تطبيق تقنيات المعلومات والاتصالات في الصناعات والتعاون مع شركائها لتقديم حلول خاصة بالسيناريوهات بهدف مساعدة الشركات على تنمية أعمالها ومساعدة الحكومات على تحقيق أهدافها الاستراتيجية لتعزيز الصناعة المحلية وإفادة جمهورها وتحسين الحوكمة الشاملة.

و خلال كلمة المؤتمر الافتتاحية قال جو بينغ: “مع تحول المزيد والمزيد من الحكومات والشركات إلى التقنيات الرقمية وتبني الذكاء، سيشهد قطاع تقنية المعلومات والاتصالات إمكانات هائلة للنمو. ونحن نتطلع إلى فتح فصل جديد من اطر التعاون مع شركائنا في هذا المجال”.