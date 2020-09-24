نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلم الان عن القرض العقاري برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن القرض العقاري برقم الهوية هي واحدة من أهم الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين السعوديين من قبل صندوق التنمية العقارية بالمشاركة مع وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، ويبحث الكثير عن كيفية الاستعلام عن القرض العقاري بعدة خطوات بعدة خطوات سوف نوضحهم لكم بالسطور القادمة تابعنا للتعرف عليها.

الاستعلام عن القرض العقاري

بإمكانك التسجيل بصندوق التنمية العقاري عن طريق اتباع الآتي:

1-القيام بفتح الموقع الرسمي الخاص بصندوق التنمية العقارية ( الدخول للموقع)

2-نقوم بالنقر على خانة التسجيل.

3-ونبدأ بمليء البيانات وجميع المعلومات المطلوبة بشكل دقيق، وهذه البيانات تتعلق ببيانات الأسرة والعمل والدخل الشهري، ولكن يجب الحرص على إضافة بيانات دقيقة وصحيحة.

4-النقر على زر التالي واتباع جميع الخطوات المطلوبة حتى يتم التسجيل.

5-ونقوم بتفعيل الحساب عن طريق الإيميل أو الهاتف المحمول لكي تكتمل إجراءات التسجيل.

الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري برقم الهوية

حيث أن الصندوق العقاري يحرص على تقديم خدمات متنوعة للكثير من الجهات منها خدمات عامة وخدمات لجهات التمويل خدمات خاصة بالمواطنين وبإمكانك الاستعلام برقم الهوية من خلال:

1-نقوم بفتح الموقع الإلكتروني بصندوق التنمية

2-وننقر على الاستعلام عن المستفيدين.

3-نقوم بكتابة رقم الهوية بالخانة الخاصة بالرقم.

4-النقر على استعلام لكي تظهر لك جميع المعلومات المرغوب بها.

5-وقم بالنقر على خدمة أعرف دورك لكي تحصل على الموعد الرسمي للحصول على القرض عند قبوله.