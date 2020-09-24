نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تمويل شخصي بلا كفيل بمبلغ 200 ألف ريال لدى شركة اليسر في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تمويل شخصي بلا كفيل أو ضامن لدى شركة اليسر للتمويل حيث تعتبر شركة اليسر للتمويل من أكبر 10 شركات للتمويل بالمملكة العربية السعودية وتتميز شركة اليسر للتمويل بالسرعة في اجراءات الحصول على التمويل وتقدم شركة اليسر تمويل شخصي بلا كفيل وهو تمويل مالي يتفق مع ضوابط الشريعة الإسلامية وتصل قيمة هذا التمويل إلى 200 ألف ريال سعودي للمواطنين السعوديين وهذا التمويل الشخصي بدون كفيل له العديد من المزايا التى سوف نتعرف عليها فى هذا المقال وسوف نتعرف أيضاً على طريقة الحصول على التمويل وأهم الشروط والأحكام مميزات التمويل الشخصي بلا كفيل لدى اليسر للتمويل يتميز التمويل الشخصي بدون كفيل لدى اليسر للتمويل بأنه تمويل متفق مع ضوابط الشريعة الإسلامية

يتميز التمويل لدى شركة اليسر بأنه تمويل بلا كفيل أو ضامن

يتميز التمويل بلا كفيل لدى شركة اليسر بهامش ربح تنافسي

يتميز التمويل الشخصي بلا كفيل بفترات سداد مرنة

يتميز التمويل بأن قيمة تصل إلى 200 ألف ريال سعودي شروط الحصول على رابط التمويل الشخصي بلا كفيل لدي شركة اليسر يشترط أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية

يشترط ألا يقل راتب المواطن السعودي المتقدم عن 6000 ريال سعودي

يشترط أن لا يقل عمر المواطن السعودي المتقدم للحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل عن 21 عاماً وحتى 60 عاماً للمتقاعدين

يشترط أن يكون المواطن السعودي المتقدم قد قضي 6 أشهر فى العمل المستندات المطلوبة للحصول على رابط التمويل الشخصي بلا كفيل لدى اليسر للتمويل يتم تقديم كشف حساب بنكى للقطاع الخاص

يتم تقديم نموذج استقطاع المتقاعدين

يتم تقديم أثبات الهوية الوطنية وأثبات العنوان الوطنى

يتم تقديم تعريف الراتب ويكون معترف بيه من الغرفة التجارية بالقطاع الخاص خطوات الحصول على رابط تمويل شخصي بلا كفيل لدى اليسر للتمويل يتم فتح الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة اليسر للتمويل ثم اختيار تقديم طلب التمويل الشخصي بلا كفيل يتم ملئ جميع البيانات والمعلومات المطلوبة ثم حفظ الطلب وإرساله سوف يتم إرسال رسالة بالموافقة أو الرفض بعد توافر جميع الأحكام والشروط الخاصة بالحصول على التمويل

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