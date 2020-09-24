نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الراجحي مباشر للافراد | طريقة التسجيل في الراجحي مباشر أفراد السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الراجحي مباشر للافراد أحد الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك الراجحي اون لاين وعند التسجيل في الخدمة يمكنك الحصول على كشف حساب الراجحي مباشر للأفراد بالإضافة إلى أن تسجيل مباشر الراجحي تطبيق أصبح سهلًا للغاية، وذلك لحاجة البنك إلى استقطاب المزيد من العملاء ولذلك نوافيكم بإجابة كافة عن كيف اسجل في مباشر الراجحي من أجل الاستفادة من خدمات مباشر الراجحي للافراد عبر الإنترنت.

الراجحي مباشر للافراد

عند الاشتراك في الراجحي مباشر أفراد السعودية ستحصل على فرصة الاشتراك في الخدمات التالية:

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تحويل الأموال بسهولة إلى عدد كبير من البلدان العربية والأجنبية بأفضل سعر للصرف على الإطلاق.

يمكن التعرف على وضعك المالي من خلال الاطلاع على حسابك، عن طريق مباشر الراجحي.

يمكن سداد المدفوعات من خلال مباشر الراجحي أيضًا للخدمات الأساسية.

استخراج كشف حساب بنكي.

طريقة التسجيل في الراجحي مباشر أفراد السعودية

أما عن الاشتراك وتفعيل الحساب في خدمة بنك الراجحي مباشر للأفراد من خلال اتباع مجموعة من الخطوات طرحها البنك عبر موقعه الرسمي، وتتمثل في:

الدخول إلى الخدمات الإلكترونية المتوفرة من خلال صفحة مصرف الراجحي الرسمية على الإنترنت.

ومن ثم الدخول إلى مباشر الأفراد، وإدخال بيانات التحقق، والتي تتمثل في رقم بطاقة الصراف الآلي وكلمة المرور ورقم حسابك في المصرف.

ثم بعد ذلك قم باختيار التسجيل في مباشر الأفراد وقم بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر وبعدها رمز التفعيل الذي يرسل رسميًا من خلال البنك إلى هاتفك الجوال.

خدمة الراجحي مباشر

ويمكن التعرف على المزيد من المعلومات عن خدمة الراجحي مباشر للافراد من خلال الاتصال على رقم: 96265633030، أو يمكن زيارة أحد فروع المصرف في جميع المدن بالمملكة العربية السعودية.

الراجحي اون لاين

وكما هو الحال في الراجحي مباشر للافراد نؤكد على أن الراجحي اون لاين بوجه عام يقدم خدمات وحلول مصرفية، ومن أهمها إمكانية طلب التمويل المتاح من خلال البنك، ويوفر لك فرصة التعرف على مميزات التمويل وكذلك طرق الحصول عليه وطرق السداد وفترة السماح وفترة سداد القرض التمويلي من بنك الراجحي.