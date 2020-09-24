"الإمارات للشحن الجوي" توقع مذكرة تفاهم مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية

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أحمد جودة - القاهرة - وقعت الإمارات للشحن الجوي والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، أكبر مقر لوجستي إنساني عالمي، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الخدمات اللوجستية الإنسانية وحلول الإغاثة في الأزمات.
وسوف يعمل الجانبان معاً، بموجب مذكرة التفاهم، على تطوير حلول لوجستية مبتكرة لعمليات الإغاثة الفعالة في الأزمات وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في هذا المجال. كما ستعتمد المدينة العالمية للخدمات الإنسانية أيضاً الإمارات للشحن الجوي كخيار أول لنقل مواد الإغاثة العاجلة إلى الوجهات المتضررة.
وقال نائب رئس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات نبيل سلطان: "لدينا التزام قوي نحو مسؤوليتنا الاجتماعية، وقد قمنا على مر السنين بتشغيل رحلات لنقل مواد إغاثية لصالح المدينة العالمية للخدمات الإنسانية خلال أزمات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الانفجار الهائل الذي ضرب بيروت مؤخراً، ويسعدنا اليوم تعزيز شراكتنا وتطوير منصة من شأنها تمكين استجابة منسقة وسريعة لنقل المساعدات، وتسهيل تطوير حلول قوية ومبتكرة للاستجابة في الحالات الطارئة. ونحن نتطلع، من خلال أسطولنا وشبكتنا العالمية ومركزنا في دبي، إلى دعم المدينة العالمية للخدمات الإنسانية باعتبارنا ناقلتهم المفضلة لتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة في جميع أنحاء العالم".
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