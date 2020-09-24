صورة نادرة للملك عبد العزيز وهو يتفقد المدافع على سطح قصر الحكم بالرياض

بلادي – الرياض :نشرت وزارة الدفاع صورة نادرة للملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن وهو يتفقد المدافع على سطح قصر الحكم بالرياض. وأظهرت الصورة، التي التُقطت عام 1340هـ – 1922م، الملك عبد العزيز – طيب الله ثراه- وهو يتفقد المكان ومن حوله عدد من الجنود.

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