صدور أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة للمشاركين في “عاصفة الحزم” و”إعادة الأمل”

بلادي – الرياض :صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالموافقة على منح عدد من الأوسمة.

وتضمن الأمر الملكي منح 342 ضابطاً و330 فرداً من منسوبي وزارة الحرس الوطني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة، وذلك نظير مشاركتهم في عمليتي “عاصفة الحزم” و”إعادة الأمل”.

كما وافق خادم الحرمين الشريفين على منح أوسمة لـ 1486 من الموظفين المدنيين والعسكريين نظير قيامهم بأعمال تخدم القوات المسلحة وإسهامهم بفعالية في عمليات “إعادة الأمل”.