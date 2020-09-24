البشير صهيب وسيد حنفي مدربي فئات العدالة.. وتجديد عقد الخليفة

الأحساء – جاسم العبود وصل المدربين المصريين، البشير صهيب وسيد حنفي، الأول لقيادة فريق درجة الشباب لكرة القدم، والآخر لتدريب فريق درجة الناشئين الذي يلعب في دوري أندية الدرجة الأولى وينطلق الجمعة القادم، وقد باشرا مهمتهما في تدريب الفريقين.

جاء ذلك بعد تعاقد إدارة النادي معهما.

من جانب آخر، جددت إدارة نادي العدالة عقد مدرب الحراس الوطني سعيد الخليفة لتدريب حراس النادي للفئات السنية للموسم الرياضي الجديد، حيث تم توقيع العقد بحضور الرئيس التنفيذي للنادي الأستاذ حسين السبيعي.

وأعرب الخليفة عن سروره لاستمراره مع نادي العدالة كمدرب لحراس الفئات السنية، وقال: العمل في النادي يشعرك بالسعادة نظراً للتعاون الكبير الذي أجده من مجلس الإدارة، والتفاعل الواضح من الحراس، واجد متعتي في التدريب كوني على يقين لإنتاج حراس مستقبل النادي.

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