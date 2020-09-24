الباحص .. ذكرى اليوم الوطني منقوشة في الوجدان

الدمام – هناي بنت عبدالله

رفع رئيس نادي الصم بالمنطقة الشرقية سعيد الباحص أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظهم الله بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التسعون .

وأكد الباحص بأن إطلالة الذكرى الوطنية في عامها التسعون للمملكة العريية السعودية تجعلنا نعود لمعرفة دلالات حقيقة هذا الكيان العظيم الذي قاده الملك المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود يرحمه الله فقد قاد ملحمة بطولية وحّد فيها هذا الكيان ولملم أطرافه وجمعها تحت لواء واحد وكلمة واحدة جعل أساسها كتاب الله تعالى وسنة نبيه المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فأسس حكما على هذين المصدرين الذين هما أساس حياة المرء والتمسك بهما , ملغيا كل الأطر القبلية الضيقة وبنى الكيان على جسد واحد قائم على مبدأ العدالة والمساواة .

وأضاف الباحص لقد تناوب الخلف تلو الخلف من ابنائه البررة ينهجون منهجه في الحياة وينتهلون من منهله الصافي ويستلهمون معالم طريقه التي رسمها لهم متطلعين ومستشرفين آفاق مستقبل بنقاء سريرة وصفاء فكر وعبقرية نادرة حتى أصبحت هذه البلاد بتوفيق الله مصباح حضارة ودولة عصرية هي اليوم مضرب المثل في العالم كله .

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وقال الباحص يحق لنا جميعا أن نفخر بهذا التاريخ المرصع بالذهب ويحق لنا أن نجدد ذكرياتنا بفيض المشاعر الصادقة التي نهديها مخضبة بجميل القول والعرفان لمؤسس حضارة هذه البلاد القائد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيّب الله ثراه كما نحتفي برجالاته العظماء الذين خلدهم تاريخ البشرية وأوسع لهم صفحاته وجدّد لهم الولاء ورفع لهم راية الشموخ والعزة .

وأشار الباحص نحن اليوم وفي غمرة هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا وفي ظرف استثنائي يعيشه العالم أجمع بسبب جائحة كورونا المستجد نستعرض مجمل الجهود العظيمة التي قدمتها القيادة الحكيمة حفظها الله من أجل المحافظة على صحة المواطن والمقيم وحرصها على مواجهة هذا الوباء بتقديم كل السبل والمبادرات التي ساهمت في تخفيف آثار هذه الجائحة وها نحن نواصل بحمد الله مسيرة البناء والنماء في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حيث النجاحات المتوالية والمشاريع التنموية تزدهر في بلادنا وتتوسع مراحل التنمية والبنى التحتية معلنة عهد زاهر ورخاء يعم البلاد فها هو الصعيد الرياضي يشكل القاعدة الأساس لبناء ومواصلة حضارة البلاد وتلاقحها فكريا مع العالم أجمع حيث أولت القيادة الحكيمة الاهتمام بهذا القطاع خاصة رياضة الصم في مختلف مراحله ومنحته الفرصة لاداء مهمته الشريفة في رفد الرياضة السعودية فغدت تلك الاندية الخاصة بالصم رافدا حقيقيا محققة الانجازات .

وألمح الباحص بأن المنجزات تتوالى تلو المنجزات لنقف احتراما لرجال أمننا البواسل وكذلك رجال الصحة والتعليم وكل من وقف بعزيمة الواثق بالله ليواجه جائحة كورونا المستجد .

وأما الصعيد الإقتصادي والتجاري والصناعي والزراعي فنجاحاتها تذكر حيث الرؤية الوطنية ٢٠٣٠ تعد راسخا وقاعدة أساسية جعلت العالم بأسره يتجه لتلك الدراسات الإستراتيجية التي تسير عليها البلاد في إقتصادها وتعليمها وتتخذ منه مشروعا عمليا لكافة مشاريعها وكل عام والوطن بخير .