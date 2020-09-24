نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "وجبة مسمومة".. 70 حالة تسمم بسمك فاسد في حلب في المقال التالي
وبينت مصادر إعلامية، أن المراكز الصحية ومراكز الإسعاف في مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين الذي يعد أحد أحياء مدينة حلب، استقبلت الليلة الماضية 50 حالة تسمم بالسمك وأن "حالتهم الصحية مستقرة بعد تلقيهم العلاج اللازم".
وطالبت المصادر الصحية في المخيم "العوائل التي اشترت السمك ولم تطهه أن تتلفه، وكل من ظهرت عليه حالات القيء والغثيان وارتفاع في الحرارة أن يراجع أقرب مركز صحي".
وذكرت مصادر أهلية في مدينة السفيرة وبلدة تلعرن شرقي حلب حدوث 10 حالات تسمم في كل منهما بسمك "البلميدا"، مشيرة إلى أن الأهالي ابتاعوا السمك من بائع غريب عن المنطقة، ولفتت إلى أن حالتهم الصحية جيدة بعد نقلهم إلى مستشفيي المنطقة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر "وجبة مسمومة".. 70 حالة تسمم بسمك فاسد في حلب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.