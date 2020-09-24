كيفيه استخراج وتجديد بطاقات صراف الراجحي

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عمر شويل - جدة يعتبر مصرف الراجحي من اهم واكبر البنوك الموجودة بالمملكة نظرا لأنة يضم شريحه عاليه من المواطنين ويقوم بتقديم الخدمات والتمويلات المالية للمواطنين بأقل فوائد ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يعمل البنك علي تسهيل فترات السداد علي حسب رغبه العميل في تحديدها، وبالإضافة إلي الخدمات الإلكترونية التي يعمل عليها البنك لتقديمها للمواطنين مثل كيفيه فتح محفظه ماليه إلكترونية بنك الراجحي.

كيفيه استخراج بطاقه صراف الراجحي

بطاقه صراف الراجحي من اهم الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي لعملاءه السعوديين أن يقدم لهم بطاقه الصراف التي يمكنه من خلالها تنفيذ المعاملات المالية التابعة للبنك، فيمكن للمواطن باستخراج بطاقه صرف الراجحي عن طريق الخطوات الأتية:

دخول الموقع الإلكتروني الخاص لبنك الراجحي.

تحميل صفحه الحسابات والبطاقات من صفحه الموقع الرئيسية.

الضغط علي البطاقات الائتمانية.

الضغط علي التقدم بطلب ثم إدخال بيانات العميل.

إدخال رقم حساب العميل في البنك.

إدخال البريد الإلكتروني والهاتف المحمول والاسم كامل كما في الهوية.

الضغط علي إرسال.

وبعدها سيتم التقدم بطلب ودراسته من البنك وإصدار البطاقة وتحديد ميعاد الاستلام من قبل البنك وكيفيه استلامها.

كيفيه تجديد بطاقه صراف الراجحي

يمكن لمواطنين المملكة العربية السعودية علي تحسين خدمه تجديد بطاقات الصراف التابعة للبنك حيث يمكن للعميل بتجديد بطاقه صراف الراجحي وذلك عبر الماكينات الصراف الألي التابعة للبنك والمنتشرة في جميع أنحاء المملكة، فيمكن لأي مواطن أن يقوم بعمليه تجديد بطاقه الصراف عبر الخطوات الأتية:

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التوجه إلي ماكينة صراف تتبع بنك الراجحي.

إدخال البطاقة مع إدخال الرقم الشري.

الضغط علي خيارات اخرى من الخيارات.

اختيار أيضا خيارات اخرى من القائمة الجديدة.

الضغط علي تجديد بطاقه الصراف الألي.

بعدها سيتم تسجيل تجديد البطاقة للعميل وسوف يقوم البنك بتجديد البطاقة وإصدار بطاقه اخرى سيتم إرسالها للمواطن عن طريق الرسائل علي هاتفك الجوال ونم تحديد الميعاد والفرع التابع له لاستلامها.

استخراج بطاقه بدل فاقد الراجحي

قد يتعرض بعض المواطنين إلي ضياع بطاقته منه فيجب علي المواطن وقتها الحصول علي بطاقه بدل فاقد من خلال أجهزة الخدمة التي يوفرها البنك في أنحاء المملكة وبعدها يجب عليه اتباع الخطوات الأتية:

الذهاب إلي احد أجهزة الخدمة الذاتية.

الضغط علي طباعه بطاقه صراف.

إدخال رقم الحساب الخاص للمواطن في البنك.

الضغط علي تأكيد.

إدخال رقم هويه المواطن.

بعدها سيتم إرسال رسالة من البنك علي الهاتف للتأكيد.

كتابه كود الرسالة في الرسالة النصية لجهاز الخدمة.

تأكيد البصمة وبعدها سيتم طباعه بطاقه اخرى.

وفي النهاية نتمنى أن نكون شرحنا لكم كيفيه استخراج وتجديد بطاقه صراف الراجحي بكل سهوله ويسر، ويعمل أيضا البنك علي التمويلات التي يقدمه لعملائه مثل تمويل شخصي يصل 50000 بدون كفيل.