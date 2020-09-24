نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصلحة الزكاة والدخل | أهم الخدمات الإلكترونية و كيفية تسجيل مستخدم جديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة مصلحة الزكاة والدخل تُعتبر من أهم المصالح الإسلامية التابعة للملكة العربية السعودية، فعادة ما يواجه المسلمون العديد من المشاكل أثناء إخراج الزكاة، لذلك قامت المملكة العربية السعودية بإطلاق موقع إلكتروني خاص بكل ما يتعلق بإخراج الزكاة والقرارات الجديدة المتعلقة بالضرائب على الدخل مثل ضريبة القيمة المضافة، كما يُقدم الموقع العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى التي سوف نتناولها بالتفصيل في حيثيات هذا المقال.

مصلحة الزكاة والدخل

ماذا نعرف عن مصلحة الزكاة والدخل السعودية؟ هي واحدة من أهم الهيئات الحكومية التي تتبع وزارة المالية السعودية في تنظيمها، حيث تأسست الهيئة العامة للزكاة والدخل في عام 1355 هجريًا، كما تقوم الحكومة السعودية بتعيين محافظ يكون بمثابة رئيس الهيئة ويُكلف بإدارة جميع شئون الهيئة.

تُعد هيئة الزكاة من أهم وأبرز المصالح التي يتم البحث عنها، حيث شهدت الهيئة منذ أن تم إنشائها إقبال عدد كبير من المواطنين، حيث يقوم المواطنين في المملكة العربية السعودية باستخدام الموقع الإلكتروني التابع للهيئة استمرار، وذلك بسبب وجود العديد من الخدمات الإلكترونية المميزة التي يقدمها الموقع لكل المواطنين خاصة فيما يتعلق بكيفية إخراج الزكاة وكيفية تقسيم الدخول حسب الشريعة الإسلامية، كما تساعد مصلحة الزكاة والدخل المواطنين في أخذ العديد من القرارات المتعلقة بالضرائب المفروضة على الدخول مثل ضريبة القيمة المضافة وغيرها من القرارات.

كما قامت وزارة المالية التابعة للمملكة العربية السعودية بتعزيز دور الموقع الإلكتروني فأصبح يُقدم العديد من المعلومات التي تخص عملية جمع الزكاة، كما يقوم الموقع بتقديم شرح مُفصل حول خاصية ضرائب الدخل بمختلف أنواعها في المملكة العربية السعودية، فمن أهم هذه الضرائب ضريبة القيمة المضافة وضرائب العقارات بمختلف أنواعها سواء كان أصحاب هذه العقارات من المواطنين السعوديين أو من الأجانب.

ما هي أهم مهام الهيئة العامة للزكاة والدخل؟

تعمل مصلحة الزكاة والدخل على تنفيذ مجموعة من الأهداف المختلفة، كما تسعى لتحقيق أعلى قدر من درجات الالتزام من قبل الأفراد المكلفين بجمع الزكاة، حيث تفرض عليهم العديد من الواجبات التي يجب القيام بها وفقاً للشريعة الإسلامية وبكفاية عالية.

حيث تتمثل أهم مهام الهيئة العامة للزكاة في الآتي:

تساهم في جباية الزكاة وتحصيل الضرائب المُفروضة وفقاً للعديد من القوانين واللوائح الهامة.

تَعمل على توفير قدر كبير من الخدمات عالية الجودة للمكلفين مما يساعدهم في الالتزام بمبادئهم في جباية الزكاة.

التأكد من التزام الأشخاص الذين تم تكليفهم للجباية الزكاة بالتعليمات والأوامر التي تصدر عن الهيئة.

اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان جباية وتحصيل المستحقات المتوجبة على المواطنين بشكل صارم.

كما تعمل على تعزيز التعاون المُتبادل مع الجهات المتخصصة في جمع الزكاة.

تُمثل الهيئة المملكة العربية السعودية في كافة المنظمات والمؤتمرات سواء الإقليمية أو الدولية، كما تمثلها في العديد من المحافل الكُبرى التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً باختصاصات مصلحة الزكاة والدخل بالسعودية.​

بالسعودية.​ تعمل على تبادل الخبرات بين الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة في جباية الأموال سواء كانت هذه المنظمات موجودة داخل المملكة أوخارجها.

مصلحة الزكاة والدخل الخدمات الإلكتروني ة

قبل التعرف على الخطوات الخاصة بعملية تسجيل مستخدم جديد على موقع مصلحة الزكاة والدخل سوف نتعرف على أهم وأبرز الخدمات الإلكترونية التي تُقدمها هيئة الزكاة للعديد من المستفيدين من خلال موقعها الإلكتروني، ففي الوقت الحالي أصبح بإمكان أي مواطن من المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية القيام بتسجيل الدخول إلى موقع الهيئة الإلكتروني ومن ثم الاستفادة من الخدمات المميزة المقدمة بشكل مباشر.

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حيث تتمثل هذه الخدمات الإلكترونية في الآتي:

خدمات جمع الزكاة، والتي تشمل (التسجيل في بوابة الزكاة والدخل إلكترونيا – الشهادة الفورية – طلبات الدفع بالتقسيط – تقديم وتعديل الإقرار الزكوي – التسجيل في الشركة القابضة).

خدمات ضريبة القيمة المضافة، والتي تشمل ( التسجيل في ضريبة القيمة المضافة – دفع الضريبة – طلب تغيير فترة تقديم الإقرارات وغيرها من الخدمات الهامة).

خدمات ضريبة الدخل على المنشآت الأجنبية، والتي تشمل ( دفع الضريبة – التسجيل في ضريبة الدخل – طلب الحصول على شهادة – طلب الدفع بالتقسيط – طلب الإفراج عن عقد – طلب إقرار تعديل ضريبة الدخل – طلب قرار تفسير وغيرها من الخدمات).

ضريبة السلع الانتقائية.

خدمات ضريبة الاستقطاع.

خدمات ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد.

كما تقوم بتقديم العديد من الخدمات العامة مثل (تعديل كلمة المرور – الفاتكا – التحقق من شهادة الزكاة – تعديل بيانات الاتصال – خدمة فوض).

مصلحة الزكاة والدخل تسجيل جديد

قامت مصلحة الزكاة والدخل بوضع بعض الخطوات البسيطة التي يتمكن أي مواطن من خلالها فتح حساب على موقع الهيئة، حيث تتمثل خطوات تسجيل مستخدم جديد عبر الموقع الإلكتروني للمصلحة في الآتي:

أولاً يتم الولوج إلى الموقع الرسمي للهيئة العامة للزكاة .

. ثم يتم الضغط على أيقونة” تسجيل مُستخدم جديد “.

“. ثم يقوم المواطن باختيار نوع الحساب الذي يرغب في إنشائه سواء كان أفراد أو منشآت أو أفراد لغرض بيع عقار.

سيتم الانتقال إلى صفحة الشروط والأحكام يقوم المواطن بالموافقة عليها.

بعد ذلك يبدأ المواطن في إكمال البيانات المطلوبة وهي(كيان المكلف (مؤسسة / فردي) – الاسم الأول – اسم العائلة – رقم المكلف المميز – نوع الهوية – رقم الهوية – رقم السجل التجاري – رقم الرخصة – مدينة الإصدار – البريد الإلكتروني – رقم الهاتف (الهاتف الثابت) – رقم الجوال ).

ثم يقوم المواطن بكتابة رمز التحقق الظاهر أمامه.

ثم يقوم بالضغط على زر “ التالي ” .

” . بعد ذلك سيقوم النظام بإرسال رسالة نصية على رقم الجوال أو على البريد الإلكتروني الذي تم تسجيله في البيانات السابقة.

ثم يقوم المواطن بتسجيل رمز التأكيد الموجود في الرسالة النصية.

ثم يقوم العميل بإدخال رقم سري خاص به، ثم يقوم بإدخاله مرة أخرى لتأكيد صحة كتابته.

بعد ذلك يقوم المواطن بالضغط على زر “تقدم“.

وبذلك يكون قد تم الانتهاء من إنشاء حساب مستخدم جديد على بوابة مصلحة الزكاة والدخل بنجاح.

كيفية طباعة شهادة مصلحة الزكاة والدخل

قامت مصلحة الزكاة والدخل بإصدار خدمة طباعة شهادة الزكاة عبر موقعها الإلكتروني، فلا يمكن لأي مواطن الحصول على تلك الشهادة من قبل الحكومة السعودية إلا من خلال موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل، كما يستلزم لطباعة الشهادة أن يتم عمل حساب الخاص بالمستخدم.

تتمثل خطوات طباعة الشهادة في الآتي:

أولا يتم الدخول إلى موقع الهيئة العامة للزكاة لطباعة الشهادة.

لطباعة الشهادة. ثم يقوم بالضغط على أيقونة “ الذهاب للخدمة “.

“. بعد ذلك يقوم المواطن بتسجيل الدخول من خلال حسابة الإلكتروني.

سيتم الانتقال إلى صفحة الزكاة وضريبة الدخل.

يقوم المواطن بالضغط على زر”الإقرارات”، ثم يقوم بالضغط على زر “ عرض الإقرارات “.

“. يقوم المواطن باختيار الإقرار المراد تقديمه، ثم يقوم بتعبئة البيانات المالية المطلوبة.

ثم يقوم بالضغط على زر” التقديم “.

“. سيقوم النظام تلقائيًا بإرسال رقم الفاتورة عن طريق رسالة نصية عبر رقم الهاتف المسجل لدى المصلحة أو من خلال البريد الإلكتروني.

بعد ذلك يقوم المواطن بتسديد المبلغ الواضح في الفاتورة.

ثم يقوم بالضغط على زر” سداد “.

“. بعد الانتهاء من الخطوات السابقة سيكون بإمكان المواطن طباعة شهادة مصلحة الزكاة والدخل والتي يُمكن استخدامها في كثير من الجهات الحكومية.

رقم الهيئة العامة للزكاة والدخل

قامت إدارة مصلحة الزكاة والدخل السعودية بطرح رقم موحد خاص بالهيئة ليتمكن المواطنين من التواصل مع خدمة العملاء لتقديم الشكاوى والمقترحات، حيث تكون ساعات العمل: طوال أيام الأسبوع – على مدار الساعة.

حيث يمكن للمواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية التواصل مع خدمة العملاء من خلال الاتصال على رقم: ( 19993 ).

). أما بالنسبة للمواطنين الذين يقيمون خارج حدود المملكة العربية السعودية فيمكنهم التواصل عبر الرقم التالي:

‏ 112048998​(+966).

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة المعلومات والبيانات التي تخص مصلحة الزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية، كما تعرفنا على أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة لمواطنيها، إلى جانب تَعرفنا على كيفية تسجيل مستخدم جديد وطريقة طباعة الشهادة من خلال القيام بخطوات بسيطة.