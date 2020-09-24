نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية دخول بوابة الديوان الملكي للتواصل وتقديم الطلبات إلكترونياً في المقال التالي
عمر شويل - جدة كيفية دخول بوابة الديوان الملكي السعودي للتواصل وتقديم الطلبات 1442 هـ نقدمه لكم زوار موقعنا من خلال المقال هذا، حيث أن الديوان الملكي السعودي أنشأ بوابة الديوان الملكي لتفعيل خدمة التواصل مع المواطنين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية وذلك بإنشاء خدمة علي الموقع الإلكتروني ومنها يمكنك تقديم طلب ومراسلة للديوان الملكي السعودي وذلك لتسهيل الأمر علي المواطنين وتوفير الوقت والجهد لهم وإرسال رسائل والتوصل مع المختصين بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
كيفية دخول بوابة الديوان الملكي السعودي
تم تفعيل بوابة الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية ليتم من خلالها إرسال بريد إلكتروني ورسائل شخصية لطلب حاجة للمواطن كسد الديون، إسقاط قرض، بناء منزل، طلب علاج أو مساعدة طبية، كما يمكن إرسال شكوي أيضاً ضد المسؤولين والفئات الكبيرة في المملكة العربية السعودي، ويمكن إرسال برقية تهنئة أو عزاء الي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله ورعاه).
المواقع الخاصة بالديوان الملكي السعودي
نقدم لكم زوار موقعنا الإخباري العناوين الإلكترونية الخاصة بالديوان الملكي، وطريقة للتواصل وهما كالأتي:
- يمكنك الاتصال علي الرقم الأتي 8004000000
- يمكنك الاتصال علي الرقم الهاتفي التالي من داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها 920030003
- يمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني التالي [email protected]
- ورقم خدمة الدعم للاستفسار عن أي شئ متعلق بالديوان الملكي السعودي أو تقديم الاقتراحات أو غيره من الأمور الأخري 920022220
كيفية دخول بوابة الديوان الملكي السعودي وتسجيل حساب
أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود (حفظه الله ورعاه) توفير بوابة للديوان الملكي لتسهيل الأمر علي المواطنين السعوديين وتقديم طلباتهم وحاجتهم الشخصية، ويتطلب ذلك من المواطن التسجيل في البوابة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان وتعبئة البيانات الشخصية بشكل صحيح بالخطوات التالية:
- كتابة الاسم بالكامل ورقم الهوية الوطنية.
- كتابة البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف الجوال الخاص بك.
- تأكيد البريد الإلكتروني، ثم وضع كلمة مرور.
- كتابة رمز التحقيق.
- الموافقة علي كافة الشروط والأحكام، ثم استكمال باقي البيانات بشكل صحيح.
- الدخول على الحساب الذي قمت بإنشائه وكتابة طلب حاجتك الشخصية للديوان الملكي وإرساله بصيغة تليق بملك الحرمين الشريفين وقد قدمنا لكم من خلال موقعنا في مقال سابق أفضل صيغة ملكية يمكن كتابتها للديوان الملكي السعودي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر كيفية دخول بوابة الديوان الملكي للتواصل وتقديم الطلبات إلكترونياً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.