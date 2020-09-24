الاستعلام عن المخلفات المرورية السعودية برقم الهوية

عمر شويل - جدة الاستعلام عن المخلفات المرورية برقم الهوية عبر نظام بشر من أهم الأمور التي يبحث عن المواطن السعودي في الآونة الأخيرة المخلفات المرورية، ويتم الاستعلام عنها وكيفية سدادها بالأخص بعد قامت وزارة الداخلية بيان تشيد به المواطنين والوافدين بأهمية الالتزام بجميع قواعد هيئة المرور، وبدأ العمل بشكل منتظم على حسب نظام ساهر مجدداً، وبعد أن توقف بسبب ما تمر به البلاد جراء أزمة كورونا المستجد، وقد اضاف بيان من وزارة الداخلية طريقة سهلة من أجل الاستعلام عن مخلفات المرور عبر نظام ابشر الإلكترونية.

الاستعلام عن مخلفات المرور بنظام أبشر

عند الدخول مباشرة للموقع الرسمي لوزارة الداخلية والقيام بالتسجيل بنظام أبشر لجوازات السعودي، حيث يوفر موقع أبشر الإلكتروني للمرور لكل مواطن سعودي أو مقيم في المملكة إنهاء كافة الإجراءات الرسمية مع مصلحة المرور والخدمة المدنية والجوازات عن طريق شبكة الانترنت دون الحاجة للذهاب لأي جهة حكومية، حيث أن بإمكانك معرفة كافة المخالفات المرورية برقم اللوحة أو من خلال رقم الهوية من أجل التعرف على جميع التفاصيل والبيانات لمخلفات المرور الواقعة من خلال رقم الهوية.

كيفية الاستعلام عن مخلفات المرور بنظام أبشر

في البداية نقوم بتسجيل الدخول لموقع الخدمات الإلكترونية أبشر عن طريق الدخول (بالضغط هنا).

القيام باختيار على الاستعلامات الإلكترونية

ومن ثم انقر على أيقونة الاستعلام عن المرور.

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قم بالنقر على الاستفسار عن المخلفات المرورية وعليك بإضافة رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.

قم بإضافة رمز المرور ومن ثم نقوم بالنقر على كلمة عرض،

وسوف تظهر لك جميع المخلفات المرورية والغرامات إذا وجدت.

وقد أشارت وزارة الداخلية السعودية لوضع بعض الشروط التي يجب أن تتوفر به، لكي يتعرض المواطن للمخلفات المرورية، ومن أهمها القيام بتقديم طلب للاعتراض في خلال شهر، من القيام بتسجيل المخلفات ولا يحق للفرد أن يعترض على أي مخالفة يتم سدادها، وموقع أبشر من أحدى المنصات التي تعتمد عليها المملكة لكي توفر الكثير من الوقت والجهد للمواطنين ولا يذهبون للكثير من الإدارات، وهو من أحدى الإجراءات الوقائية من أجل تجنب التجمعات والحد من انتشار فيرس كورونا المستجد.