إيمان العنزي .. ترسم عطاء وطني ينتمي له كل مواطن سعودي

دوت الخليج – الخبر – ماجد بوسيلوم

قامت الفنانة التشكيلية “إيمان العنزي” برسم صورة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزير ” حفظه الله ورعاه “، قائم النهضة الجديدة لرؤية المملكة ٢٠٣٠، وحياكة صورة شخصية لسموه ورسمها بنوع من قماش الصوف، حتى أستمرت هذا الجهد حوالي سنه ونصف من مجهود العمل، الذي قدم العطاء بصمته العظيمة في مثل هذه اليوم الوطني الـ 90 للمملكة، كما يراها راية فخر وأعتزاز للمجد الخالد، حول عبق ذكرى المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله وغفر له، ولكونها مناسبة عظيمة في عهد حكومة قائد مسيرتنا سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله “

حيث انتشر مؤخراً فيديو معبر عن الصورة ونال إعجاب الكثيرين في مواقع التواصل الإجتماعي، يرمز على إنتماء المواطن وعطائه للوطن وتقديم أصدق المشاعر الإنسانية بالولاء والوفاء، إمتثالاً للذكرى الكريمة، الذي يفخر بها كل مواطن يحمل الهوية السعودية.