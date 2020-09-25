نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حجز موعد الأحوال المدنية من خلال منصة أبشر في المقال التالي
عمر شويل - جدة يحتاج الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية إلى طريقة تساعدهم في حجز موعد الأحوال المدنية ونوضح لكم في هذا الموضوع بشرح تفصيلي طريقة حجز موعد في الأحوال للنساء والرجال من خلال منصة أبشر الإلكترونية والتي أصبحت واحدة من أهم منصات الخدمات التي توفرها السعودية لجميع المواطنين للاستعلام عن الخدمات الحكومية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل إلكتروني وتوفير الوقت على المواطنين وتسهيل عملية التواصل مع المؤسسات الحكومية.طريقة حجز موعد الأحوال المدنية
طريقة حجز موعد الأحوال المدنية
طريقة حجز موعد بسيطة جداً لن يحتاج منك الأمر إلى وقت طويل يمكنك القيام بخطوات الحجز من خلال الجوال أو الحاسوب وعليك أتباع الخطوات التالية للقيام بحجز موعد الأحوال المدنية إلكترونيا بشكل صحيح.
- قم بالدخول إلي منصة أبشر الإلكترونية.
- بعد ذلك عليك الدخول إلى خيار خدمات الأفراد.
- يجب أن يكون لديك حساب شخصي مفعل علي منصة أبشر.
- قم بالدخول إلي حسابك الشخصي من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- بعد الدخول ستظهر لك العديد من الخيارات قم بالنقر علي خيار مواعيد.
- بعد ذلك قم بالضغط على خيار الأحوال المدنية.
- قم بحجز موعد مباشرة بعد ذلك من خلال الضغط على خيار حجز موعد .
تجديد بطاقة الأحوال
- توافر جميع المستندات والمطلوبة مثل الصورة الشخصية وسجل العائلة ونموذج رقم 58 وجميع المستندات الأخرى المطلوبة.
- تاكد توافر جميع الشروط التي وضعتها مديرية الأحوال المدنية لتجديد البطاقة.
- بعد توافر جميع الشروط قم بحجز موعد من خلال منصة أبشر الإلكترونية في مديرية الأحوال المدنية.
- بعد ذلك عليك التأكد من إحضار جميع متطلبات التجديد والذهاب في الموعد المحدد.
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