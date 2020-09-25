نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل قروض بدون تحويل الراتب وتحويل سريع فوري عبر منصة سلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض بدون تحويل الراتب تعد من القروض الأكثر بحثاُ بين المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يرغب الكثير من العملاء بعدم الالتزام بميزة عدم تحويل الراتب للحصول علي القرض وهو ما توفره منصة سلفة للتمويل المالي السريع التي توفر عدة امتيازات للحصول علي القرض الشخصي من خلالها، وتوفر منصة سلفة الحصول علي القرض الشخصي بدون تحويل الراتب من جهة العمل التي يعمل بها كل فرد، بالإضافة إلى سهولة تحويل مبلغ القرض إلكترونياً دون الذهاب إلى مقر منصة سلفة خلال فترة زمنية قدرها 15 دقيقة فقط، وتوفر منصة سلفة الحرية للعميل في اختيار موعد السداد الخاص بكل تمويل يحصل عليه.

التزامات يجب توافرها لصرف قرض من منصة سلفة

يجب ألا يقل عمر العميل عن عمر 18 عام فقط.

أن يكون العميل من حاملي الجنسية السعودية.

راتب العميل الحد الأدنى له هو 3000 الآف ريال.

فترة عمل لا تقل عن 6 شهور حتي يتم الحصول علي القرض الشخصي.

أن يكون العميل من العاملين بالقطاع الحكومي أو الخاص أو أحد الشركات داخل المملكة.

فوائد التمويل من منصة سلفة للمواطنين داخل المملكة

قروض منصة سلفة جميعها مطابق للشريعة الإسلامية.

القروض يتم تحويلها بدون تحويل الراتب الشهري.

توفير هامش ربح ذات طابع تنافسي.

توفير قروض بمبالغ تصل إلى 5000 ريال سعودي.

السرعة في تحويل مبلغ القرض فور تسجيل طلب القرض.

رابط تسجيل قرض شخصي من منصة سلفة

منصة سلفة توفر تقنيات حديثة خاصة بطلب التمويل الإلكتروني من منصتها الإلكترونية، من خلال تسجيل طلب تمويل من منصة سلفة من خلال الدخول علي الموقع التالي سلفة.