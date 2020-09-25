نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الديوان الملكي يعلن وفاة أحد أمراء السعودية في المقال التالي
وأصدر الديوان الملكي بيانا، قال فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن منصور بن جلوي آل سعود".
وكشف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه سيتم الصلاة على الأمير الراحل – إن شاء الله – اليوم الجمعة الموافق 8 / 2 / 1442هجري في مدينة الرياض".
ودعا البيان الملكي، للفقيد الراحل بأن "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
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