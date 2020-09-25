نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صيغة معروض للملك طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُعد صيغة معروض للملك طلب مساعدة مالية من أهم الحلول التي يلجأ إليها عدد كبير من أهالي المملكة العربية السعودية الذين يتعرضون إلى بعض الضوائق المالية لأي سبب؛ حيث قد تم إطلاق الديوان الملكي السعودي ليكون وسيلة تواصل مباشرة بين أبناء الشعب السعودي وبين جلالة الملك وولي العهد محمد بن سلمان أيضًا، وحتى يتم قبول المعروض لا بُد من استخدام صيغة قوية وصحيحة، وفيما يلي سوف يتم عرض بعض من صيغة معروض طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي.

صيغة معروض للملك طلب مساعدة مالية

إلى صاحب السمو الملكي خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز

حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأواكم، وبعد..

أتقدم إليكم باسمي المواطن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ورقم الهوية الوطنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بطب للحصول على مساعدة مالية تُعينني على تحمل نفقات الحياة بعد أن ألم بي مرض أقعدني عن العمل تمامًا وجعل أسرتي مُعرضة إلى التشرد، ولم أجد بعد التضرع إلى الله تعالى إلّا أنأرسل إليكم هذا الخطاب وإنني على يقين بوافر عطائكم ورغبتكم في تقديم المساعدة اللازمة بني الوطن.

مُرسل الخطاب/ ……………

رقم الجوال/ …………………..

معروض طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي

إلى جلالة الملك سلمان – أدام الله عزه –

سلام الله عليكم ورجمته وبركاته ،،، أما بعد …

أتقدم إلى فخامتكم بطلب الحصول على مبلغ مالي من أجل التغلب على ضيق الحال والزمة المالية الشديدة التي قد لحقت بي وأدت إلى تضاعف الديون وجعلتني معرض إلى السجن في أي وقت، ولم يدفعني إلى مراسلتكم إلا لعلمي بتمتع سيادتكم بوافر الكرم والعطاء،، أدامكم الله خير مُعينًا بناء الوطن، مُرفق مع الخطاب جميع المستندات المؤكدة للمعلومات المذكورة.

مُقدمه لكم/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،، رقم الهوية/ ………………

رقم الهاتف الجوال/ ……………………

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تحريرًا في يوم/ ……………………..

طلب مساعدة مالية من الملك سلمان

إلى خادم الحرمين الشريفين طويل العمر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

أسمى التحيات أقدمها إلى سيادتكم،، وبعد..

لقد قمت في الآونة الأخيرة بوضع كل ما أملك من أموال في أحد المشاريع، ومن المؤسف أن تعرض هذا المشروع إلى الفشل بسبب الجائحة التي قد لحقت بالعالم بأكمله خلال الفترة الماضية، مما أسفر عنه توقيع نسبة بالغة من المديونيات وهذا الأمر قد ترك تأثير بالغ الصعوبة عليّ وعلى أسرتي، ولذلك أطمع في كرمكم في الأمر بمساعدة مالية لي من أجل التغلب على هذه الضائقة الصعبة، ولكن مني ومن أسرتي كامل الاحترام والتوقير.

المرسل ………..، رقم الجوال/ ……………

طلب مساعدة مالية من محمد بن سلمان

إلى صاحب السمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

أبعث إليكم بأسمى معاني التحية والسلام، أما بعد…

أرسل هذا الخطاب لكي أطلب من سيادتكم مساعدة بمبلغ مالي وإعفائي من أقساط بنك التسليف المستحقة؛ وذلك بسبب تعرضي إلى أزمة مالية شديدة حالت بيني وبين قدرتي على الايفاء بالاتزامات المادية الموقعة علي، ولم أجد مخرج من هذه أزمة بعد التوجه إلى الله تعالى إلا من خلال طلب مُساعدتكم، ولكم جزيل الشكر والتقدير، مرفق جميع المستندات المؤكدة لذلك.

اسم المرسل/……………..

رقم الهوية الوطنية/…………….

رقم الجوال/………………………….