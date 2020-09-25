نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون تحويل راتب من بنك الراجحي موافقة فورية تسهيلات في السداد للسعوديين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي بدون تحويل من راتب بنك الراجحي، يوفر المصرف عدة برامج للقرض من أجل توفير السيولة النقدية لكل من يحتاج إليها، فيعتبر القرض في حد ذاته فكرة لتخفيف العبء أو لعمل مشروع أو شراء سيارة..وغيرهم من الاحتياجات على حسب شدتها يسعى المواطن أو المقيمين للحصول على تمويل شخصي لتيسير أمور حياته خاصة وسط الغلاء المعيشي وهذه الفترة التي تمر بها البلاد من ظروف اقتصادية سيئة أثرت على الجميع بالسلب، وعلى الجانب الآخر تسعى الحكومة السعودية إلى استعادة الأحوال ورفع الاقتصاد بجانب الاحتفاظ بسلامة المواطنين والالتزام بالخطة الاحترازية المحددة من قبل الجهات الصحية، لهذا جاءت القرارات الملكية الجديد برفع منع التجوال جزئياً وفتح المولات والمتاجر الكبيرة في الأوقات المحددة.

التمويل الشخصي بنك الراجحي

يتيح بنك الراجحي مجموعة من عروض القروض منها قرض شخصي بدون كفيل، تمويل شخصي بدون تحويل راتب لكي تناسب المواطنين والمقيمين بالسعودية مع توفير بعض المساعدات من خلال تسهيل السداد والتقديم على التمويل بشكل إلكتروني من خلال موقع بنك الراجحي، فيما أتاح أرقام للتقديم الاستعلام أو الاستفسار سواء للحصول على تمويل أو أي خدمة من الخدمات المتاحة يمكنك الاتصال على رقم 966114603333+ أو التواصل على رقم 8001241222.

تمويل السيارات بنك الراجحي

أعلن بنك الراجحي لعملائه وجميع المواطنين والمقيمين بشعار احصل على مركبة أحلامك في أسرع وقت مع تمويل السيارات الذي يحقق الحلم ويشمل جميع موديلات السيارات الحديثة يمكنك الاختيار منها عبر فروع معارض الراجحي للسيارات، ليس هذا فقط بل أتاح البنك هذا التمويل للمتقاعدين أيضاً براتب متوسط وفترات سداد ميسرة، كما يوفر عروض تنافسية بين سوق المركبات في المملكة، ولذلك يظل الراجحي من ضمن البنوك الأولى في السعودية، نظراً لما يقدمه من خدمات وبرامج التمويل الشخصي المتنوعة لكي تناسب أكبر عدد من الفئات.

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شروط تمويل شخصي بدون تحويل الراتب من بنك الراجحي

صرح بنك الراجحي أن هذا النوع من التمويل متاح للسعوديين والمقيمين ممن موظفي البنوك والأطباء فقط بدون تحويل راتب، أما بغير تلك الوظائف فيكون بتحويل الراتب.

الشروط والآليات:-

لا يقل العمر عن 25 عام ولا يزيد عن 55 عند سداد أخر قسط في القرض.

العمل لدى جهة معتمدة من المصرف.

الحد الأدنى للراتب الشهري 10000 ريال سعودي.

طريقة التقديم للحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب بنك الراجحي

تعبئة نموذج الطلب من خلال رابط بنك الراجحي

المستندات المطلوبة/