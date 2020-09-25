نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص سيارات للبيع 2020 في السعودية شامل الضريبة المضافة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا يزال البحث عن أرخص سيارات للبيع 2020 في السعودية هدف الكثير من الباحثين عن أسعار السيارات الجديدة خاصة مع التعديل الذي طرأ على ضريبة القيمة المضافة على السيارات الأمر الذي شكل المزيد من الضغط على ميزانية الأسر التي تبحث عن اقتناء سيارة جديدة بالتقسيط.

أرخص سيارات للبيع في السعودية 2020

عند البحث عن سعر السيارات الجديدة في السعودية نكتشف أنه يمكن تقسيمها إلى عدة فئات بحسب القدرة على المناورة والسير في الطرقات الوعرة وهذه الفئة تضم سيارات الدفع الرباعي التي صممت خصيصًا للسير في التضاريس الصحراوية الصعبة وكذلك التعامل مع الظروف المناخية المتطرفة التي تشهدها السعودية وهذه الفئة بالطبع لا يمكن أن تندرج في فئة السيارات الرخيصة بأي حال من الأحوال.

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أما الفئة الثانية فهي سيارات الدفع الأمامي لكن مع قدرات عالية وسرعة كبيرة وقوة حصانية عالية وهذه السيارات تأتي بعدد متنوع من المحركات بقدرات عالية تبقيها أيضا في فئة السيارات المرتفعة الثمن وهي تشكل القطاع العريض من السيارات في المملكة فهي تقف في مرحلة متوسطة بين السيارات الباهظة الثمن التي يقتنيها النخبة والسيارات الرخيصة أو الشعبية التي يقتنيها الشباب والموظفين في القطاع الخاص والسيدات بعد السماح للمرأة بقيادة المركبة.

سعر السيارات الجديدة

أما الفئة الثالثة من السيارات في السعودية فهي السيارات الرخيصة أو الأرخص إن صح التعبير حيث هناك إقبال كبير على هذه النوعية من السيارات بين قطاعات عديدة من المجتمع السعودي للأسباب التالية :

هذه السيارات اقتصادية في استهلاك الوقود بالتالي توفير في نفقات التشغيل اليومية دون تحميل ميزانية الأسرة المزيد من الأعباء.

هذه الفئة من السيارات رغم أنها رخيصة إلا أنها أفضل من السيارات المستعملة في كثير من الأمور أبرزها الصيانة وتوافر قطع الغيار.

كما أن هذه النوعية من السيارات الجديدة تتميز برخص قطع الغيار وتوفرها حيث يسعى الوكلاء إلى الانتشار في كافة المناطق والمدن للقرب من المشتري الذي لا يحب المغامرة.

أرخص سيارات للبيع 2020 في السعودية

ويمكن على سبيل المثال لا الحصر المفاضلة بين واحدة من السيارات التالية :